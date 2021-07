El professor de farmacoepidemiologia de la Universitat d'Oxford, Daniel Prieto-Alhambra, ha assegurat que el creixement de contagis de covid que s'està donant a Catalunya no té precedents. "És molt més ràpid del que hagi vist en qualsevol lloc, ni al Regne Unit, és un ritme que no havíem vist fins ara", ha afirmat a Catalunya Ràdio. Per això, veu inevitable noves restriccions, tot i que "quirúrgiques". Ha reconegut que és una onada diferent, on hi haurà molts més casos però amb un percentatge d'ingressos inferior, tot i que ha apuntat que un percentatge petit sobre un nombre molt alt "acaba donant un nombre alt". Ha valorat que és primordial que la gent entengui també la necessitat de minimitzar els contactes i complir amb les mesures.

En aquest sentit, ha destacat la importància que la gent segueixi les quarantenes, també quan s'és contacte. Tot i això, ha apuntat que és "difícil" demanar a la gent que compleixi la quarantena si no reben ajudes que els hi ho permetin.

De cara a l'estiu ha reconegut que les prediccions són "dolentes". Ha explicat que a Catalunya no hi ha suficient gent vacunada com per garantir que no hi haurà un increment d'hospitalitzacions i casos greus. Prieto-Alhambra ha dit que això afectarà de retruc a molts altres àmbits, com per exemple la impossibilitat de recuperar l'atenció i el diagnòstic d'altres patologies.

El professor ha afirmat que aquesta hauria de ser la darrera onada de la pandèmia i ha insistit que del que es tracta ara és de poder manegar-la perquè tingui la menor afectació possible. Segons ell, hi haurà una carrera entre vacunació i transmissió comunitària del virus.