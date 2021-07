Una incidència en el sistema de citació per a la vacuna de la covid-19 ha provocat que algunes persones amb hora s'hagin presentat al centre i s'hagin trobat que no els podien administrar el vaccí perquè no hi havia dosis disponibles, segons ha avançat TV3. Fonts de Salut han confirmat a l'ACN que s'ha produït una incidència en el sistema de citació i distribució de vacunes que ha provocat "un decalatge" entre les persones citades i les dosis disponibles. Salut parla d'una incidència "menor" i informa que la situació "s'està corregint" recorrent a dosis de la reserva i, en els casos en què no és possible, demanant disculpes a les persones afectades i tornant-les a citar de forma individual.