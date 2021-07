La portaveu de JxCat, Elsa Artadi, va instar ERC i la CUP a negociar de manera conjunta els pressupostos de l’Estat: «Seria un error no aprofitar la feblesa parlamentària i, per tant, no negociar conjuntament uns pressupostos que corregissin el dèficit fiscal i la manca d’inversions en infraestructures», va assenyalar en roda de premsa.

Per Artadi, «Sánchez s’ha quedat sol al Congrés» i abans de donar suport als comptes cal veure si «està disposat a seure a la taula de diàleg amb voluntat real de negociació». D’altra banda, sobre la remodelació del govern espanyol, la vicepresidenta de JxCat va valorar que «s’imposen les tesis més recentralitzadores» del PSOE i «demostra» que el discurs de Sánchez al Liceu «eren bones paraules i ja està».

En la mateixa línia, va assegurar que el «gir al federalisme» per part de l’exministre de Política Territorial i Funció Pública Miquel Iceta ha resultat ser un «cant de sirenes» que ha «desaparegut» en sis mesos.

Artadi va comparèixer davant els mitjans després de la primera reunió presencial de l’executiva de Junts, que s’ha celebrat al municipi de Cànoves i Samalús, ubicat al Montseny, on només hi ha faltat l’exconseller i vicepresident del partit Jordi Turull, que es troba fent una travessa a peu pel país.

«Hem demanat i proposat una posició conjunta des de fa dos anys i mig», va reiterar Artadi pel que fa al paper dels partits independentistes al Congrés sobre els pressupostos de l’Estat. Així, va afegir que si ERC decideix pactar un «front comú» serà una «bona notícia» i una «reafirmació dels postulats» del seu partit.

Per la seva banda, la secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va condicionar ahir la negociació dels pressupostos generals de l'Estat del 2022 al seu contingut però també va avisar que serà imprescindible que la via del diàleg per resoldre el conflicte català continuï «oberta».Ho va dir en una conferència de premsa, després que aquest cap de setmana el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va dir que el suport d'ERC als pressupostos de l’Estat del 2022 no anirà vinculat ni estarà condicionat als resultats de la taula de negociació entre governs.

La CUP visita Puigdemont

Al seu torn, CUP va mantenir ahir una reunió «a l’exili» amb el «molt honorable president» Carles Puigdemont a Waterloo que va servir per «compartir» punts de vista sobre la situació política, per «iniciar un nou cicle de lluita compartida».