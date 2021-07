El tinent d'alcaldia de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, ha donat per fet que la Generalitat decretarà un nou toc de queda "en qüestió d'hores". En una intervenció a la Comissió de Presidència del consistori, Batlle ha explicat que aquest dimarts es va reunir amb la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, el de Salut, Josep Maria Argimon, i el d'Interior, Joan Ignasi Elena. "Estem a les portes que es decreti un nou toc de queda", ha afirmat. L'Ajuntament ha demanat que aquest sigui de la una de la matinada a les sis del matí. Batlle ha afegit que previsiblement el nou confinament nocturn tindrà una durada de 15 dies, a l'espera de l'evolució de la pandèmia. Aquesta mesura, però, requeriria l’aval del TSJC.

Batlle ha explicat que, en la reunió amb els consellers, va manifestar que no tenien prou instruments per evitar la concentració a l'espai públic, ja que no es podria fer "ni amb el doble o triple" d'agents de policia. El tinent d'alcaldia de Seguretat ha admès que mesures com les distàncies o l'ús de les mascaretes "difícilment es mantenen" i, per aquest motiu, va demanar un toc de queda. "És absolutament clau que la ciutat acabi la seva activitat entre la una de la matinada i les sis del matí, que és el que hem demanat", ha dit.

El responsable de Seguretat de la capital catalana ha donat per fet que la mesura del confinament nocturn es decretarà per part de la Generalitat "en qüestió d'hores, no de dies". En cas que la Generalitat l'acabi decretant, però, necessitarà l’aval del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), ja que afecta drets fonamentals.

En resposta a diversos grups municipals, Batlle ha dit compartir la "preocupació" per les imatges dels últims dies i mesos a la ciutat per les nits, tot i remarcar que no hi ha hagut incidents greus i que són situacions que també s'han reproduït en ciutats similars.