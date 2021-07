El president Pere Aragonès ha presidit aquest dimecres una reunió extraordinària de la comissió delegada en matèria de covid en la qual s'ha abordat un toc de queda selectiu en els municipis catalans amb major incidència de la pandèmia.

En aquesta reunió s'ha decidit decretar el "toc de queda per a 158 municipis, de més de 5.000 habitants i que tenen 400 o més casos per cada 10.000 habitants", segons ha explicat Aragonés en una roda de premsa després d'aquesta reunió.

La intenció del Govern és que el toc de queda entri en vigor aquest cap de setmana, una vegada hagi obtingut l'aval del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). La limitació de la mobilitat nocturna començarà a partir de la 1 de la matinada, que serà l'hora de tancament de bars i restaurants i establiments culturals. I durarà fins a les 6 del matí. La mesura tindrà una vigència de set dies prorrogables.

El TSJC té tres dies de termini per a respondre, però el Govern preveu que les mesures estiguin en vigor per al cap de setmana. De moment, i per al control de l'espai públic i evitar aglomeracions, les policies municipals i els Mossos realitzaran operatius conjunts en aquelles àrees més proclius a multituds, com a platges i grans espais oberts.

Dels municipis de més de 20.000 habitants, almenys una vintena superen la taxa de 1.000. A partir de 250 es considera que hi ha un risc molt alt de contagi.

Ara mateix, el que té els números més disparats és Sitges, amb una taxa de 2.280 positius per cada 100.000 habitants els últims 14 dies. El segueixen, per aquest ordre, Vilassar de Mar, Sant Pere de Ribes, Sant Cugat del Vallès, Sant Just Desvern i, en sisena posició, la ciutat de Barcelona.

Aquest dimarts, els serveis jurídics de la Generalitat van avalar en un informe demanar al TSJC el toc de queda. El Govern seguirà així la senda marcada per l'Executiu valencià, que va sol·licitar a l'alt tribunal d'aquesta comunitat autorització per a aplicar el toc de queda en determinades localitats, la qual cosa li va ser concedit.

El document jurídic de la Generalitat concreta, com a «condició», que el toc de queda s'hauria d'aplicar ara de manera heterogènia, en funció de les dades epidemiològiques de cada municipi. No es podria decretar en tot el país perquè no hi ha estat d'alarma. Així, la Generalitat vol garantir que la mesura sigui suficient «sòlida jurídicament» i que sigui una decisió «compartida» també a nivell municipal.