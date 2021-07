El Govern va aprovar ahir el traspàs de fons de diverses conselleries (extraordinaris i no relacionats amb la COVID), que no han concretat encara, cap al fons de riscos de l'Institut Català de Finances (ICF) i que ha d’emprar-se a socórrer als 34 encausats pel tribunal de Comptes i a qui se’ls exigeix una fiança global de 5,4 milions. Segons el govern català, alguns dels afectats ja s’han posat en contacte amb l’administració per a beneficiar-se del contraval que facilitaria l’ICF i per al qual, encara, no s’ha trobat una entitat bancària amb la qual operar.

L’executiu també va exigir al Govern de Pedro Sánchez que no dilati la celebració de la comissió bilateral Estat-Generalitat emparant-se en la renovació del gabinet del socialista i l’aterratge d’un nou equip en el Ministeri de Política Territorial. Per a l’executiu, en veu de la seva portaveu, Patrícia Plaja, «hi ha un compromís i els compromisos són per a complir-los» i va assenyalar que el rellevat ministre Miquel Iceta i la consellera Laura Vilagrà ja havien començat a negociar l’ordre del dia del conclave.

Dos grups parlamentaris

En paral·lel, el grup d’ERC al Congrés va fer arribar a la resta de forces independentistes i als socis de la investidura de Sánchez una iniciativa per investigar la «neutralitat política» del Tribunal de Comptes. Segons va informar ACN, els republicans tenen previst registrar avui amb els partits que la vulguin signar una proposta de creació d’una comissió que analitzi si aquest organisme ha actuat amb biaix polític en les investigacions que ha dut a terme fins ara.

Des del 2014 el Tribunal ha obligat a desenes de líders independentistes i càrrecs de la Generalitat a pagar més de 35 milions d’euros, unes actuacions que segons ERC contrasten amb la seva laxitud respecte a les irregularitats comptables d’altres administracions.

ERC buscarà els suports a la iniciativa abans de registrar-la al Congrés. Per superar el primer tràmit del Registre necessita com a mínim la signatura de dos grups parlamentaris, una fita perfectament assumible amb les formacions de la investidura. Després la proposta arribarà a la Mesa del Congrés, on els republicans esperen rebre el vot de Podem i on serà determinant el criteri del PSOE.

Els socialistes no van donar suport fins ara a la creació d’altres comissions sol·licitades pels seus socis, com les que pretenen investigar el rei emèrit.