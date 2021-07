Efectius dels Bombers de la Generalitat van estar treballant al llarg de la tarda d’ahir en les labors d’extinció d’un incendi que es va declarar a les 16.12 hores a la Serra de l’Ataix, en el terme municipal de Castellví de Rosanes (Baix Llobregat) i que es va complicar pel vent i va acabar afectant el veí municipi de Martorell i obligant a tallar l’AP-7 i a confinar a dos barris de Castellví. La impressionant columna de fum era visible des de Sant Cugat, Abrera o Barcelona.

L’incendi, avivat pel vent, va crear focus secundaris que van obligar a tallar l’autopista AP-7 en tres punts: al Papiol en sentit sud, on es desvia el trànsit cap a la B-23 en sentit Barcelona, en Castellbisbal, també en sentit sud, i a Martorell en sentit nord, on es desvien el trànsit per la sortida 25 cap a la A-2.

En tancar aquesta edició el foc ja havia cremat més de 126 hectàrees de superfície, 124,5 de les quals són de massa forestal. Del total, 29,9 hectàrees pertanyen a Castellví, on es va originar l’incendi, i 96,56 a Martorell.

Encara que al principi treballaven en la zona una dotzena d’equips de bombers, la xifra es va anat ampliant a mesura que passaven les hores de 24 dotacions terrestres fins a les 58 més 11 mitjans aeris.

I és que el vent va estar complicant durant el vespre d’extinció i control. Segons van explicar els bombers, el vent està empenyent el foc i creant focus secundaris. i no van creure probable controlar el foc.

L’Ajuntament de Castellví va ordenar el confinament dels barris de Ca Sunyer i de Valldaina i va demanar als veïns que no surtin dels seus domicilis.