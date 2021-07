Les UCI dels hospitals catalans comencen a notar l'augment de casos de covid, sobretot entre els més joves. Aquest dimarts hi havia 219 malalts de covid a les unitats de crítics, deu més que el dia anterior. D'aquests 219, deu tenen menys de 30 anys. En concret, vuit tenen de 20 a 29 anys, un té entre 10 i 19 anys i un té menys de deu anys. A partir dels 30 anys, les xifres encara són més importants: 38 tenen de 30 a 39 anys, xifra que s'ha doblat des del 9 de juliol, 47 van dels 40 a als 49 anys, 28 tenen de 50 a 59 i 60 tenen de 60 a 69 anys. A partir dels 70 anys, les xifres disminueixen força, ja que només hi ha 25 malalts crítics majors d'aquesta edat: 22 de 70 a 79, tres de 80 a 89 i cap de més de 90.

Segons les dades de Salut desglossades per edats, els majors de 50 anys van arribar a un mínim de 62 ingressats crítics l'1 de juliol passat. Els menors de 50 anys van assolir el seu mínim de crítics el 16 de juny, amb un total de 26. Des d'aleshores, els majors de 50 anys crítics han arribat a 113 ingressats, gairebé el doble en només dues setmanes. Però els més joves de 50 anys han arribat a 95 en menys d'un mes, gairebé quatre cops més.

Pel que fa a les dades d'ingressats general, dels 1.185 que hi ha actualment als hospitals catalans, 573 tenen més de 50 anys i 498 són menors de 50. De la resta no es coneix l'edat. Un total de 101 tenen menys de 30 anys. En concret, 88 tenen de 20 a 29 anys, sis tenen de 10 a 19 anys i set tenen menys de 10 anys. Totes les franges d'edat tenen més ingressats, però lesque més han pujat és la de 20 a 29 anys, ja que han passat de vuit ingressats a 88 des de Sant Joan, en tres setmanes, i els de 30 a 39 anys, que han passat de 32 a 203 ingressats des del 8 de juny.

La taxa d'ingressats per cada 100.000 habitants també reflecteix aquests augments segons els grups d'edat. Els menors de 50 anys han passat d'una taxa de 3 sostinguda durant setmanes des de finals de maig fins a principis de juliol, a una taxa actual d'11. Els majors de 50 anys de 8 a 19 en dues setmanes. La franja que més ha augmentat és la de 20 a 29 anys, passant d'1 a 11 des del 30 de juny al 13 de juliol. La dels 30 als 39 ha passat de 3 a 20 des del 25 de juny fins ara.

Pel que fa a la incidència acumulada a 14 dies per edats, la franja de 20 a 29 segueix sent la més afectada, amb 3.201 casos per cada 100.000 habitants, quan fa un mes, el 13 de juny, era de 149. Tot i això, l'acceleració de nous casos s'està frenant. També la franja de 10 a 19 s'ha incrementat exponencialment en poques setmanes, passant de 125 a 1.908 casos per cada 100.000 habitants en un mes. La següent franja més afectada és la de 30 a 39, amb 1.376 casos, pels 121 del 20 de juny.

De fet, el 27% de les PCR o tests d'antígens surten positius en la franja de 20 a 29 anys, percentatge que baixa al 23% en el cas de 10 a 19 anys i de 30 a 39.

8.378 nous contagis

El Departament de Salut ha declarat 127 ingressats més a planta per covid en les darreres 24 hores i el total és de 1.185. A més, hi ha 10 crítics més a l'UCI, amb un total de 219. En paral·lel, Salut ha notificat 8.378 nous casos de covid-19 confirmats per PCR o TA, que situen el total des de l'inici en 738.494. L'Rt baixa 14 dècimes i se situa en l'1,40. El risc de rebrot baixa 61 punts, fins als 1.338. En les darreres 24 hores s'han notificat sis morts més i el total des de l'inici de la pandèmia es manté en 22.294. La incidència acumulada a 14 dies passa de 930,74 a 979,20. El 18,97% de les proves de la darrera setmana han donat positiu.

Regió de Girona: l'Rt baixa a 1,59

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 80.903 (+872) i 84.673 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.125 persones, cap més.

El risc de rebrot baixa nou punts, fins a 1.171, per sota dels 1.175 de la setmana del 27 de juny al 3 de juliol. L'Rt baixa 13 centèsimes i ara és d'1,59. La taxa de confirmats per PCR i TA és de 470 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 729. El 18,76% de les proves que es fan surten positives. Actualment, hi ha 86 pacients ingressats, dos més que en l'anterior balanç, 22 d'ells a l'UCI, un menys que ahir.

67.400 persones més amb pauta completa

El Departament de Salut ha administrat 4.629.149 primeres dosis de vacuna contra la covid-19 des de l'inici de la campanya, 21.767 més que fa 24 hores, i 3.413.772 de segones, 59.602 més que un dia abans. A més, hi ha 3.799.980 de ciutadans amb la pauta completa, 67.400 més que fa un dia. Així, hi ha un 58,8% de la població amb una dosi i un 48,4% amb la pauta completa.

Per franges d'edat, tenen la primera dosi el 93,3% de les persones de 80 anys o més; el 92,8% de les de 70 a 79; el 88,5% de les de 66 a 69, el 85,5% de les de 60 a 65; el 82,3% de les de 50 a 59; el 75,3% de les de 45 a 49, el 68,1% de les de 40 a 44; el 53,6% de les de 35 a 39; el 32,4% de les de 30 a 34 anys; el 21,8% de les de 20 a 29 anys; i el 17,2% de les de 16 a 19 anys. També l'han rebut el 86,1% dels treballadors essencials, el 98% de les persones institucionalitzades, el 90,4% del personal de residències; el 92,6% del personal d'atenció primària i hospitalària, el 87,9% d'altre personal sanitari i sociosanitari i el 90,6% de les persones amb gran dependència.

Pel que fa a la pauta completa, la tenen el 92,6% dels ciutadans de 80 anys o més; el 92,1% dels de 70 a 79 anys, el 73,9% dels de 66 a 69; el 74,2 dels de 60 a 65; el 79,1% dels de 50 a 59, el 65,6% dels de 45 a 49; el 48,8% dels de 40 a 44; el 10,3% dels de 35 a 39; el 4,9% dels de 30 a 34; el 4,3% dels de 20 a 29, i el 2,2% dels de 16 a 19. També la tenen el 78,5% dels treballadors essencials; el 97,2% de les persones institucionalitzades; el 88,2% del personal de residències; el 90,4% del personal d'atenció primària i hospitalària; el 82,1% de l'altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari i el 89,4% dels grans.