La Sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem va rebutjar la petició de suspendre cautelarment els indults dels condemnats del procés, com van plantejar en les seves impugnacions tres dirigents de Ciutadans i Vox. La Sala considera que no atendre la pretensió de suspensió causa un perjudici menor que fer-lo sense haver resolt el fons i després no acabar anul·lant la concessió de la mesura de gràcia, perquè suposa una restricció del dret a la llibertat dels beneficiats amb la mesura de gràcia en qüestió.

La Sala Tercera considera que no concorren les circumstàncies necessàries per a adoptar la mesura cautelar mentre es tramiten els recursos, perquè «l’aplicació de l’indult no impedeix, si així es declara en una eventual sentència favorable a les pretensions dels recurrents, el compliment en el seu moment de la pena de privació pendent». És a dir, que «amb l’execució de l’indult no es produeixen conseqüències o situacions de difícil reversió que puguin fer perdre la finalitat legítima al recurs».

«Per contra -afegeix el tribunal-, en contrast amb altres interessos en conflicte que la part no ha valorat adequadament, la suspensió de l’indult podria donar lloc a situacions perjudicials i irreversibles per als indultats si, com es pretén, continuen complint una pena privativa de llibertat de la qual finalment quedin indultats».

Legitimació pendent

Per a oposar-se a la suspensió cautelar, l’Advocacia de l’Estat nega la falta de legitimació activa dels recurrents per a qüestionar els indults. Sosté que «la condició de partit polític o de grup parlamentari no atribueix sense més legitimació per a recórrer», igual que «la condició de diputat o de senador». I pel que fa a Vox afegeix que, «quan invoca la condició d’acusació popular en el procés penal que va imposar les penes parcialment indultades, guarda silenci sobre les resolucions de la Sala Segona del Suprem declarant la seva falta de legitimació en el procediment d’indult» i que, en resoldre sobre les costes, va dir que «res decisiu va aportar a les condemnes imposades» en la sentència.