L’Audiència de Barcelona ha arxivat una causa per desviament de fons de la Associación Catalana de Municipis (ACM), a causa de les «successives vulneracions» de drets per part del jutge, que «va renunciar» a controlar la recerca, i de la fiscalia, per actuar «a esquena» dels sospitosos.

En un dur acte, el tribunal de la Secció Setena estima els recursos de les defenses i arxiva la querella que el ministeri públic va presentar per presumpte desviament de fons, una recerca que va motivar que la Policia Nacional registrés la seu de l’entitat a l’octubre de 2019.

La recerca es va iniciar arran d’un anònim rebut pels Mossos, que el van portar a la fiscalia, i per un informe de la Policia Nacional sobre el paper de l’entitat en el finançament del procés.

L’acusació pública va obrir diligències al gener de 2018 per a investigar el suposat desviament i, dos mesos després, va dictar un decret en el qual apuntava indicis de delictes de malversació i blanqueig i acordava demanar informació a la Seguretat Social i a Hisenda sobre diverses persones vinculades a l’ACM, entre ells el seu expresident Miquel Buch, que poc després seria nomenat conseller d’Interior.