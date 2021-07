El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat aquest divendres al migdia la resolució del Govern que estableix el toc de queda nocturn per a 161 municipis per l'alta incidència de covid-19. La resolució, aprovada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, entra en vigor immediatament, i per tant cap resident d'aquests municipis podrà estar al carrer entre la 1 i les 6 de la matinada a partir d'aquesta nit. La mesura estarà vigent fins a les 00.00 hores del divendres 23 de juliol, i pot ser prorrogada setmanalment, canviant també els municipis afectats segons la seva incidència acumulada.

El text, signat pel conseller de Salut, Josep Maria Argimon, i el d'Interior, Joan Ignasi Elena, estableix el confinament nocturn en aquells municipis de més de 5.000 habitants que aquest dijous tenien una incidència acumulada els últims set dies de més de 400 casos per cada 100.000 habitants, així com els municipis que es troben totalment o parcialment envoltats d'altres municipis afectats. En total afecten més de 6 milions de catalans.

La prohibició preveu excepcions com desplaçaments per motius mèdics, laborals o de cures de persones vulnerables i que siguin inajornables. També podran sortir al carrer en aquelles hores les persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l'exterior per al seu benestar emocional, sempre que estigui degudament certificat per personal sanitari. També es preveuen excepcions per actuacions urgents davant de jutges, els desplaçaments per recollir menors d'edat en cas de progenitors separats, o altres causes de força major i justificada. De 4 a 6 del matí podran sortir individualment els amos amb mascotes i animals de companyia durant el temps imprescindible.

També es permetrà el transport de mercaderies i el desplaçament de persones amb origen i destí a zones no afectades pel confinament encara que travessin zones confinades. Tots els que se saltin la restricció poden dur un certificat d'autoresponsabilitat que es pot descarregar a la web de la Conselleria d'Interior.

Al confinament nocturn a bona part de Catalunya s'hi ha de sumar la limitació horària d'activitats a tot el país. Així, tots els establiments i actes culturals, religiosos o esportius públics només podran funcionar entre les 6 del matí i les 00.30 hores. Tampoc es podrà vendre alcohol en establiments comercials a partir de les 10 de la nit. Les activitats culturals i recreatives tindran mitja hora més per desallotjar tot el públic.