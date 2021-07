El Govern recorrerà al Suprem el toc de queda en cas que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) no l'avali al llarg d'aquest divendres. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defensat que la proposta que han fet «s'ajusta als criteris de jurisprudència» i, per tant, considera que està «avalada» des d'un punt de vista jurídic. Aragonès recorda que el Suprem ja va donar llum verda al cas de les Illes Balears a principis de juny i diu que el «sorprendria» que el TSJC ho tombés. El president també ha advertit que les mesures que s'aplicaran s'aniran retirant «molt a poc a poc», tot i que reconeix que hi ha una gran part de la ciutadania amb «fatiga pandèmica».

El Govern es mostra "convençut" que el toc de queda s'ajusta a la jurisprudència i, per tant, espera que s'aprovi al llarg d'aquest divendres per part del TSJC. Si al final el tribunal no dona llum verda a la proposta, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat que ho recorreran al Tribunal Suprem. "Les altres mesures que hem proposat no han estat suficient, per això creiem que aquesta és una decisió absolutament necessària", ha indicat Aragonès, que reconeix que el "sorprendria" que el TSJC ho tombés.

En una visita al Centre d'Atenció Primària Josep Casadevall de Figueres, Aragonès ha defensat les mesures que s'han pres i recorda que hi ha un "nombre molt elevat de contagis que afegeixen pressió a l'atenció primària i hospitalària". En aquest sentit, el cap de l'executiu català ha advertit que la retirada d'aquestes mesures es farà "molt a poc a poc" i destaca que "cal ser curosos".

"Crec que les mesures tindran segur un impacte en la reducció de contagis i les dades milloraran, però hem d'anar molt a poc a poc. Tenim unes setmanes per davant amb les restriccions que avui s'aprovaran", ha assenyalat Aragonès. El president assenyala que aquestes restriccions "no han d'afectar de forma intensa la vida social i econòmica". Aragonès creu que han trobat un "punt d'equilibri" que mantindran.

Demana col·laboració dels ciutadans

Aragonès ha demanat la col·laboració dels ciutadans per tal de poder reduir els contagis. "És absolutament necessària. És lògic que hi hagi una part de ciutadania que estigui esgotada, però ara toca protegir els segments d'edat que tenen un nivell més baix de vacunació", ha remarcat el president.

En aquest sentit, el cap del Govern diu que les mesures han de servir també per alleugerir la "pressió a l'atenció primària i hospitalària". "El personal no pot fer el descans necessari a l'estiu per tornar amb molta més força i poder atendre tothom correctament", explica. Aragonès també ha assenyalat que un nombre de contagis elevat "dificulta" la reactivació econòmica i social.

Tot plegat, en una visita al Centre d'Atenció Primària Josep Masdevall de Figueres, que Aragonès ha visitat amb responsables de Salut i de l'alcaldessa de la ciutat, Agnès Lladó.