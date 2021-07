El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha autoritzat el toc de queda nocturn demanat per la Generalitat per a 161 municipis per reduir contagis de covid. El tribunal avala la petició per aplicar el confinament nocturn almenys fins al 23 de juliol i d'1 a 6 de la matinada. Es tracta dels municipis de més de 5.000 habitants amb una incidència superior a 400 casos per cada 100.000 habitants en els últims set dies i d'aquelles localitats que es trobin total o parcialment envoltades de municipis amb aquestes característiques. La fiscalia havia informat favorablement a autoritzar aquesta mesura.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat que el confinament nocturn entrarà en vigor aquest divendres a la nit, després de l'aval del TSJC. En un missatge publicat a Twitter, Aragonès ha celebrat que la justícia hagi donat llum verda al toc de queda, una mesura que ha qualificat de "difícil" però "necessària" per frenar els contagis, per protegir vides i el sistema sanitari. "Entre tots, tombarem la corba de la covid-19", ha afegit el president a la piulada.