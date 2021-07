El president d’Òmnium, Jordi Cuixart, va fer ahir una crida a la unitat davant del Govern de l’1-O en el marc de l’acte del 60è aniversari de l’entitat celebrat a Elna. «Ho tornarem a fer. Ho farem junts i ho farem millor», va reivindicar. L’acte va unir presó i exili i els integrats del Govern del 2017 que van impulsar el referèndum. Tot i que no estava previst, l’exdiputada de la CUP Anna Gabriel va assistir per sorpresa a l’esdeveniment. Cuixart va reivindicar l’entitat com a «baula» i «punt de trobada» del sobiranisme i va destacar que el retrobament entre presó i exili és una «victòria». Al final de l’acte, Cuixart va anar cridant un a un els diferents exmembres del govern, que es van fer una fotografia de família dalt de l’escenari.

Elna, símbol de la maternitat suïssa que Elisabeth Eidenbenz va crear l’any 1939 i també de la col·laboració per la celebració de l’1-O, va ser l’escenari de l’acte de commemoració del 60è aniversari d’Òmnium Cultural. Hi van participar unes 170 persones –entre polítics, societat civil i entitats de banda i banda de la frontera- i, durant el seu discurs, Cuixart va fer una crida a la unitat de l’independentisme. Ho va fer davant pràcticament tot el Govern de l’1-O.

El líder d’Òmnium va començar el seu discurs recordant que un 16 −en aquell cas, d’octubre− ell i Jordi Sànchez van entrar a la presó de Soto del Real. «Ens semblava que tot estava perdut però no era així. Era l’inici del retrobament que avui fem aquí», va dir. En aquest sentit, va assegurar que l’acte d’ahir no només buscava commemorar l’aniversari de l’entitat, sinó que també volien que fos «amb tots els represaliats i els exiliats. «No defallirem fins que puguin tornar a casa», va afirmar.

Repressió «ferotge»

Cuixart va dir també que, malgrat la repressió «ferotge» de l’estat espanyol, «podem vèncer i només depèn de nosaltres». Sobre això, va afirmar que l’acte «confirma l’enfortiment del sentiment de pertinença col·lectiva, que és el que ha de permetre legitimar les decisions que prengui el poble de Catalunya». «No renunciem a construir l’imaginari col·lectiu», va afegir. «Des d’Òmnium volem reafirmar-nos en el compromís amb la llengua, la cultura, la defensa dels drets fonamentals i en la construcció de la República catalana», va dir. «No ens deixeu sols», va remarcar. Amb tot, Cuixart va avisar que continuaran sent «exigents» amb els polítics i les institucions, tot i que ho faran amb «lleialtat» i «generositat».

Cuixart va erigir Òmnium com a «punt de trobada del catalanisme i el sobiranisme» i va afirmar que la visió fundacional de l’entitat «és més vigent que mai». El líder de l’entitat va dir que seran la «baula» i que no defalliran «fins assolir la República catalana».

En un acte carregat de simbolisme, Cuixart va acabar la seva intervenció cridant un a un pràcticament tots els exmembres del Govern del referèndum. Entre ells, gairebé tots els presos indultats: Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Josep Rull, Carme Forcadell i Jordi Sánchez. També els exiliats: Carles Puigdemont, Lluís Puig, Clara Ponsatí, Meritxell Serret i la sorpresa de la jornada, Anna Gabriel, que després de més de tres anys a l’exili a Suïssa a tornar a trepitjar la Catalunya del Nord. A l’acte també hi ha assistit l’actual president del Govern, Pere Aragonès; el vicepresident, Jordi Puigneró, i la presidenta del Parlament, Laura Borràs, entre d’altres.