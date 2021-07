Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts un jove de 19 anys per haver apallissat un home per motius homòfobs el 5 de juny a prop de les fonts de Montjuïc, al passeig de Santa Madrona. El detingut va actuar amb un altre jove ja identificat i juntament amb un tercer són els presumptes autors de diversos robatoris violents comesos entre mitjans de maig i principis de juny en aquesta àrea. L'agressió va tenir lloc al voltant de la 1 de la matinada, quan el detingut, acompanyat d'una altra persona, va agredir un home de 42 anys que anava sol. Mentre un l'agafava pel coll, l'altre li va donar cops de puny a la cara fins que el va fer caure a terra. Després el van continuar agredint mentre l'insultaven per la seva condició sexual.

Finalment, la víctima es va poder desfer dels seus agressors, i va fugir del lloc. Fruit de les lesions, va requerir assistència mèdica. Des del Grup d’Atenció a la Víctima (GAV) de la comissaria de Reus, on resideix el jove agredit, se li ha fet seguiment del seu estat. Els Mossos han treballat en aquest cas coordinadament amb la Fiscalia d'Odi. El detingut ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial.

Els investigadors han pogut determinar que formaria part d’un grup de delinqüents que es dedicava a cometre robatoris a Sants, i més concretament a la zona de la muntanya de Montjuïc, i no descarten que seleccionessin les seves víctimes per la seva condició sexual.

A banda de l’atac per un delicte d’odi, al detingut se li atribueix també un robatori amb força en un domicili de Barcelona, que va cometre la nit del 12 de maig mentre la víctima dormia a casa seva, i un robatori violent comès el 4 de juny a Montjuïc. A més, els investigadors han pogut identificar dos dels altres membres del grup, dos joves de 19 i 21 anys, que estan pendents de detenció. Tots ells haurien comès diversos robatoris violents en aquesta zona.

L’altre robatori violent comès per aquest grup va succeir el 4 de juny, sobre la 1 de la matinada, quan la víctima caminava sola i va ser assaltada des del darrere amb una forta empenta que el va fer caure a terra i el van amenaçar amb una arma blanca per robar-li el mòbil.