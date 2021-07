Després del parèntesi que es va obrir amb la crisi de Govern que Pedro Sánchez va executar el passat cap de setmana, l’executiu va reprendre ahir el contacte amb la Generalitat. La nova ministra de Política Territorial i portaveu, Isabel Rodríguez, i la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, van mantenir una conversa telefònica, tal com va revelar dijous aquest diari, per preparar la reunió de la comissió bilateral Estat-Generalitat, que finalment se celebrarà el dilluns 2 d’agost.

La mateixa Vilagrà va revelar aquest primer contacte amb la substituta de Miquel Iceta, amb qui la consellera va estar negociant l’ordre del dia de la reunió bilateral fins a poques hores abans de conèixer-se el seu pas al Ministeri de Cultura i Esport. Després, fonts de La Moncloa van confirmar aquesta primera crida entre la ministra i la consellera Vilagrà va recordar a la nova titular de Política Territorial el «compromís» dels dos governs per reunir la bilateral al juliol: «Estem acabant d’ajustar el calendari. Esperem que sigui abans de l’estiu».

Segons la consellera, Rodríguez «té ganes» d’aprofundir en aquest espai bilateral entre la Generalitat i La Moncloa, però va advertir que és «innegociable» que la trobada se celebri entre finals de juliol i principis d’agost. La ministra, per part seva, va demanar a la Generalitat que sigui comprensiva i conscient amb la situació actual, un canvi de govern que requereix un temps d’aterratge, i que també hi ha a davant la Conferència de Presidents, que se celebrarà el 30 de juliol a Salamanca. El Govern va mostrar la seva «disponibilitat absoluta al diàleg» i la seva voluntat de reprendre la «normalitat institucional». En una de les últimes converses amb Iceta com a ministre, el socialista ja va suggerir a Vilagrà la conveniència de deixar per a setembre la reunió.

Seu per decidir

Les representants de Govern i Generalitat van conversar al llarg de 20 minuts, mes una sèrie de missatges de text posteriors, sobre quin seria la data «viable» per a la celebració de la comissió bilateral, i van concloure que la jornada de treball idònia, segons van indicar fonts de La Moncloa a aquest diari, és el dilluns 2 d’agost. No es coneix encara l’espai, però en aquesta ocasió correspondria convocar la cita a Madrid, ja que l’última cimera dels dos governs va tenir lloc a Barcelona fa just tres anys, l’1 d’agost de 2018.

Vilagrà va sostenir, en declaracions a la premsa a Vilada (Berguedà), que encara que Rodríguez «acaba d’aterrar» en el ministeri, quelcom que la titular de Política Territorial va esgrimir durant la conversa, no hauria de «ser motiu» ni per demorar la reunió ni per no abordar les carpetes d’interès per als dos executius. Si hi ha temes «que no estan massa madurs», va dir, es pot programar una altra cita per a més endavant. Però no es pot «deixar passar aquesta oportunitat» per començar a parlar de «qüestions socials i d’infraestructures», va advertir.

El següent pas seria la celebració de la taula de diàleg, la de caràcter més polític i la que ha d’abordar la qüestió més espinosa: l’encaix de Catalunya a la resta d’Espanya, encara que ja Pere Aragonès, en la seva reunió amb Sánchez del 29 de juny, va recordar que per al Govern són irrenunciables el referèndum d’autodeterminació i l’amnistia, qüestions que no són debatibles per al Govern. El fòrum entre governs hagués de reunir-se en la setmana del 13 de setembre a Barcelona, si bé no està fixada la data definitiva ni tampoc qui compondran les respectives delegacions. La Comissió la presideix enguany el Govern espanyol. Per la part catalana, Vilagrà presideix la representació de la Generalitat, que també estarà integrada pel vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró; pel conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró; per la secretària general de la Presidència, Núria Cuenca; la delegada de la Generalitat a Madrid, Ester Capella; i el secretari general del Departament de de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, Ricard Font.