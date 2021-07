La UGT va agrair ahir al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, la «generositat i valentia» d’aprovar els indults. «La situació que s’estava vivint entre Catalunya i Espanya no es pot mantenir eternament. Necessitem elements que permetin iniciar una nova senda de diàleg, entesa i acord i, per això, una condició necessària era la sortida dels polítics de la presó», va assegurar el secretari general del sindicat, Pepe Álvarez, en un acte d’homenatge a l’exconsellera Dolors Bassa. El líder sindical va titllar de «lloable» la decisió del Govern espanyol i va reclamar començar una «nova pàgina d’entesa i acord» entre els executius català i espanyol. «Ara toca aplaudir i agrair l’acte de generositat del Govern espanyol, que espero que vingui seguit d’altres actes de generositat per part d’uns i altres», va assegurar Pepe Álvarez.