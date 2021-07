La directora del Servei Català de la Salut (CatSalut), Gemma Craywinckel, ha assegurat aquest diumenge que el pic d'aquesta cinquena onada a les UCI podria arribar als 400 o 500 pacients a finals de juliol. En una entrevista a Rac1, Craywinckel ha dit que els centres estan ara compatibilitzant activitat covid amb altres patologies, amb el problema afegit que molts professionals comencen vacances. Per això, ha remarcat que és un moment "molt complicat". En aquest context, ha explicat, ja hi ha dificultats als hospitals per mantenir activitat programada. La responsable del CatSalut ha dit que hi ha un problema "gravíssim" de mans i no ha descartat activar sanitaris de vacances tot i que és "l'última opció" i "gairebé una línia vermella".

"Si la situació ho demanda els professionals sanitaris tenen aquesta primera missió, que és ajudar i atendre la població", ha dit.

Contagis i toc de queda

Segons Craywinckel, bona part dels contagis s'estan produint al carrer, en grans festes, sortides, viatges de fi de curs o festes de graduació, entre altres. "Hi ha molta interacció social", ha assegurat. La directora del CatSalut s'ha mostrat preocupada per aquest fet perquè creu que la por a la realitat de contagiar-se no ha calat entre els joves.

"En aquests moments tenim un volum rellevant de pacients a les UCI per sota dels 40 i tenim casos d'onades prèvies de gent jove amb covid persistent", ha remarcat a Rac1.

Sobre el toc de queda, ha indicat que s'hauria de mantenir fins que la incidència sigui més baixa. "No ens hauríem de permetre una incidència acumulada per sobre dels 250 i viure amb normalitat", ha afegit. El criteri del toc de queda, ha apuntat, és rebaixar la incidència i que hi hagi una tendència. Com a mínim, ha augurat, s'allargarà tres setmanes.

Craywinckel ha reconegut que la reobertura no va ser prou lenta com hauria d'haver estat i ha reconegut l'error. Des del punt de vista del CatSalut, a més, creu que s'ha reaccionat tard als contagis i lamenta que els "tempos" no fossin els mateixos que per a la desescalada. El toc de queda aprovat, ha afirmat, estava posat damunt la taula des del 4 de juliol.

Vacunació

En relació al ritme de vacunació, ha explicat que es notarà un "alentiment" perquè la capacitat de vacunes ara no és la mateixa que les darreres setmanes de juny, quan va arribar un extra de vaccins que en teoria havien d'arribar el quart trimestre.

També ha posat en dubte que es pugui vacunar els menors d'entre 12 i 16 anys abans que comenci el curs. "No tindrem volum de vacunes ni capacitat", ha augurat.