L’acció exterior de la Generalitat s’ha expandit entre obstacles judicials i burocràtics. La convulsa tardor de 2017 i la suspensió de l’autonomia amb l’aplicació de l’article 155 de la Constitució va interrompre la «internacionalització» que duien a terme les delegacions.

Actualment, 15 tornen a funcionar a ple rendiment i tres més estan aprovades, però encara no s’han inaugurat. El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, ha tingut accés, a través d’una petició al Portal de Transparència del Govern, a la despesa neta de cadascuna de les «ambaixades» catalanes de 2016 a 2020. Els informes elaborats per aquestes delegacions revelen que l’any passat, marcat per la pandèmia de la COVID-19, van gastar fins a 4,3 milions d’ euros.

El secretari d’Acció Exterior i de la Unió Europea, Gerard Figueras, defensa que les funcions de les delegacions passen per «representar el Govern a l’estranger», impulsant acords en sectors estratègics i establint relacions amb institucions, «analitzar l’actualitat política i sectorial, recollint bones pràctiques que puguin ser útils» per a la Generalitat, «projectar una imatge positiva de Catalunya, la seva cultura, la seva llengua i el seu patrimoni», i «donar suport i atenció a les comunitats catalanes a l’exterior».

El dia a dia de la COVID

El Govern sosté que, entre març i octubre de l’any 2020, les delegacions han elaborat informes diaris «de caràcter intern» sobre l’impacte de la COVID en els països en els que incideixen i sobre les restriccions decretades pels seus respectius governs. Un cop encarrilada la desescalada, els han anat presentant de forma setmanal.

Una altra de les seves funcions ha estat atendre els catalans a l’exterior que han tingut problemes per tornar a Catalunya. Segons les dades facilitades, s’han gestionat 2.772 casos que afecten un total de 4.360 persones: 1.600 en situacions d’emergència que es trobaven atrapades a l’estranger i 1.112 consultes sobre mobilitat internacional per anar o tornar de Catalunya. La majoria de les intervencions de les delegacions s’han produït a Alemanya (322), França (298), Argentina (174) i els Estats Units (144).

Les seus i el personal

El sou dels delegats és de 87.456,32 euros, ja que són considerats alts càrrecs independentment del país en el qual exerceixin el seu càrrec. Al marge d’això, la resta de personal eleva els comptes: en la delegació davant la Unió Europea treballen 16 persones (289.238,32 euros); a la de França, quatre (228.119,82 euros); en la d’Itàlia, 6 (283.757,71 euros); i en la dels Estats Units, cinc (236.357,54).

El lloguer més car és el de la Rue de la Loi 227, a Brussel·les, que el 2020 va costar 750.789,92 euros; seguit per la seu a Fleet Street 17, a Londres (151.434,05 euros), i la de Friedrichstrasse 186, a Berlín (104.611,20 euros). La més econòmica és lade l’oficina d’Europa Central, al carrer Seilerstätte 11/6 de Viena (29.560,52 euros). A Mèxic i Tunísia no disposaven encara de locals.

Exposicions i cursos

La delegació que més va gastar en conferències i cursos va ser la dels Estats Units: 21.664,34 euros dedicats a la recepció de el grup de dones de Catalunya que va participar en la UN Women, en la trobada de casals catalans del país i del Canadà a Washington i en una jornada de treball per preparar el curs 2021. Els músics d’un concert organitzat a Nova York i de Sant Jordi van costar 11.023,91 euros. En atencions protocol·làries van sumar altres 1.546,21 euros.

No obstant això, en concepte d’exposicions i activitats de promoció, la més costosa va ser la d’Europa Central (26.684,39 euros) per la producció d’un videoreportatge sobre la «reacció de la societat catalana a la COVID», la celebració d’actes en línia per Nadal, Sant Jordi i la Diada -i el sopar institucional-, i els costos dels artistes catalans al festival d’art urbà XX Flanerie.

A l’oficina davant la UE admeten que la factura s’eleva perquè han adaptat algunes de les activitats previstes a les restriccions pel coronavirus, i han contractat serveis digitals i de traducció simultània. En total s’han gastat 22.338,38 euros en la inauguració de tres exposicions, un debat i dos actes virtuals.

El personal d’alta direcció està subjecte al codi de conducta i, segons les dades públiques, el 2020, el delegat a Suïssa és el que va celebrar més reunions (28), la majoria relacionades amb la salut global i la COVID, seguit per la responsable a Europa Central (19), Alemanya (18), França (11) i Estats Units. Les trobades que han estat publicades són majoritàriament amb entitats culturals o empreses interessades a la zona, així com entrevistes amb periodistes.

Escassos viatges

Els delegats van realitzar escassos viatges durant el període esmentat: un compartit entre tots els representants de la Generalitat a l’exterior que es va celebrar del 29 al 31 de gener de 2020 a Brussel·les; una invitació del govern de Gal·les a la celebració del seu dia nacional i un viatge a Colònia per la commemoració de l’agermanament de la ciutat alemanya amb Barcelona. A la maleta d’obsequis que s’han rebut destaquen unes ampolles de vi, diversos llibres i uns botons de puny de Parlament.

Cronologia de les delegacions

2004 Inauguració

El Govern crea la delegació a Brussel·les i, dos anys després, emparat per l’Estatut d’Autonomia, es converteix en la representació davant la UE.

2008 Desplegament

Quatre anys després de la inauguració de la primera, es despleguen les delegacions d’Alemanya, Regne Unit i Irlanda, França, Estats Units i Argentina.

2014-2016 Expansió

L’etapa d’expansió s’assoleix amb l’obertura de diferents seus a Itàlia, Suïssa, Portugal, Europa Central, Balcans, Països Bàltics i Països Nòrdics.

2017 Clausura

L’aplicació de l’article 155 de la Constitució a Catalunya després dels fets de l’1-O i la DUI suposa el tancament de totes les delegacions, excepte la de la UE.

2018 Reobertura

El Govern d’ERC i JxCat es proposa reobrir totes les seus que van ser clausurades i prioritza la reobertura a Europa, així com als Estats Units i Canadà.

2019 Consolidació

El Govern català inaugura les «ambaixades» d’Argentina, Tunisia i Mèxic (tot i que aquesta última ja existia entre 2009 i 2011 però es va clausurar).

2020 Ampliació

El Govern crea noves delegacions al Japó, Senegal i Austràlia, però encara no s’han inaugurat.