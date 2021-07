Després de gairebé un any i mig de confinaments domiciliaris i restriccions per la COVID-19, Inés Arrimadas va poder pronunciar ahir el seu primer discurs important davant afiliats i dirigents de Ciutadans, el partit que presideix des de març de 2020, just quan va esclatar la pandèmia. Arrimadas va organitzar el cap de setmana una convenció política a Madrid per intentar aixecar l’ànim a una formació que ha encadenat derrotes electorals (Galícia, País Basc, Catalunya i Madrid) des de novembre de 2019, quan es va enfonsar fins als 10 escons al Congrés dels Diputats, i també ha patit l’assetjament per part del PP, ansiós de captar els seus alts càrrecs.

Els militants taronges van poder escoltar testimonis que els van injectar una mica d’optimisme. Sobretot va impactar el cas del Partit Democràtic Lliure (FDP, si sigla en alemany). Aquesta formació liberal es va enfonsar en les eleccions de 2013 en perdre els 93 diputats que tenia al Parlament alemany, però quatre anys després va ressuscitar guanyant 80 escons. La presidenta de Cs va reclamar als seus que facin com els seus col·legues germànics, que en comptes de seure a llepar-se les ferides, com va explicar dissabte el diputat Alexander Lambsdorff, es van preguntar si, malgrat el mal moment, seguien sent necessaris per a Alemanya. «Aquí la resposta és que no només som necessaris per a Espanya, som imprescindibles i per això estem aquí, per aquesta convicció», va clamar. «No pararem fins que aquests principis liberals i les reformes s’apliquin en el Govern de la nació. Una de les nostres senyes d’identitat és que no ens rendim mai. No es pot vèncer a qui mai es rendeix», va continuar, un missatge directe al PP.

La dirigent taronja va llançar diverses crítiques a Pablo Casado sense esmentar-lo pel seu nom. «A nosaltres ni ens han regalat un màster ni hem estat tota la vida sota l’ala d’un partit», va afirmar.