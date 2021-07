El Canet Rock ha assegurat aquest dilluns que «no hi ha cap motiu per vincular el festival amb cap brot de covid-19» a l'espera de les dades epidemiològiques que ha de fer públiques el Departament de Salut. Recorda que es van fer més de 22.000 testos d'antígens en un dia, detectant a 152 positius asimptomàtics que haurien pogut ser un risc en qualsevol altre espai no controlat. Assenyala que tot i que l'empresa que havia de prestar el servei del testatge «no va complir el seu contracte, tothom que va accedir al recinte ho va fer amb un test d'antígens amb resultat negatiu». Remarca que «els incompliments i les negligències de l'empresa van afectar la fluïdesa i la rapidesa de les proves però no a la fiabilitat de l'operatiu».

El Canet Rock indica que el festival es va dur a terme avalat per un protocol específic que «garantia la seguretat sanitària d'aquest esdeveniment de característiques especials». El festival ressalta que ha treballat braç a braç amb les autoritats sanitàries per establir «uns protocols de seguretat que es van complir rigorosament i se sent orgullós d'haver participat en una prova que hauria de servir per trobar noves fórmules per executar més activitats culturals segures».