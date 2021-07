La CUP-NCG ha portat el departament d'Interior a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades per denunciar que els Mossos han gravat 55 manifestacions sense autorització. Ho ha avançat 'El Món' i la CUP ho ha confirmat a través d'un comunicat. Segons la CUP, la conselleria d'Interior els ha respost una pregunta assegurant que en els darrers dos anys s'haurien realitzat 99 gravacions, de les quals només 44 tenien l'autorització necessària. Els anticapitalistes consideren que és una «vulneració flagrant de drets de protecció de dades». I concretament, creuen que suposa una afectació al dret a la mateixa imatge, el dret a la manifestació, el dret a la llibertat ideològica, a la llibertat d'expressió i a la participació política, entre d'altres.

En el comunicat, la formació anticapitalista també alerta que aquestes gravacions podrien haver estat utilitzades en investigacions o procediments penals, o per altres finalitats «clarament il·lícites com generar fitxers amb una clara intencionalitat política de control de determinats moviments polítics i socials per la seva orientació ideològica». El diputat de la CUP al Parlament Xavi Pellicer manifesta que «aquestes gravacions il·lícites representen una evidència més de la persecució política per part dels Mossos d'Esquadra cap a la dissidència política». Així doncs i davant dels greus fets, la CUP-NCG reivindica un «major control i fiscalització del cos de Mossos d'Esquadra atès la greu vulneració de drets fonamentals i exigeix arribar fins al fons d'aquesta qüestió».