Els Bombers de la Generalitat van aconseguir controlar ahir l’incendi declarat a primera hora de la tarda en una zona de vegetació de l’Ametlla de Mar (Tarragona), que va obligar a tallar durant unes hores l’autopista AP-7 i la carretera N-340 , així com la circulació de trens.

El trànsit de vehicles va ser reobert cap a les 7 de la tarda, encara que es van registrar retencions en els dos sentits de la marxa. En direcció a Barcelona ​hi va arribar a haver uns 11 quilòmetres de cua, mentre Renfe va habilitar un servei alternatiu per carretera entre l’Ametlla de Mar i l’Hospitalet de l’Infant per als passatgers que es van veure afectats per l’aturada del servei.