Les UCIs dels hospitals catalans es poden desbordar en deu dies, segons la directora del CatSalut, Gemma Craywinckel, que va reconèixer ahir que s’ha reaccionat tard a la cinquena onada de la covid i va augurar que a finals de juliol els pacients crítics en poden ser 400 o 500. En declaracions a RAC-1, la màxima responsable del CatSalut va assenyalar que s’espera que a finals de juliol s’arribi a un nou pic de la pandèmia i no és un pic optimista, parla d’un nombre de pacients crítics que es pot situar «tranquil·lament entre els 400 i 500», davant els 297 que hi havia ahir a les UCIs. Va assegurar també que en aquesta època en què part del personal sanitari està de vacances, «400 pacients [a l’UCI] tenen la mateixa implicació que 600 en un altre moment», per la qual cosa el sistema sanitari està molt tensat.

Com ja va reconèixer la setmana passada el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ahir va ser Craywinckel qui va admetre que, «des del punt de vista del CatSalut, de l’impacte en els usuaris i en el sistema sanitari» sí que s’ha reaccionat tard a la cinquena onada. «No hem sabut transmetre por a la població. Em preocupa moltíssim que la gent continuï sortint, que generi enfrontaments amb les forces de l’ordre quan intenten fer-los tornar a casa amb el toc de queda», va dir. Es va mostrar així mateix partidària de començar a vacunar els menors de 16 anys. «Seria bo –va assenyalar– poder incorporar-los a partir de la tardor, crec que al principi de l’escola, abans no podrem».

Tancament de l’oci

Sobre les declaracions d’Albert Batlle, partidari de tancar la pandèmia a l’una de la matinada fins i tot quan acabi la pandèmi, Craiwinckel va afirmar:«No dic ni que sí ni que no, dic que com a debat em sembla interessant»