Els testos d’antígens que els visitants a les residències per a gent gran hauran de presentar amb un resultat negatiu abans d’entrar al centre seran finalment facilitats per la residència i aniran a càrrec del Departament. Inicialment Salut havia dit que els mateixos familiars s’haurien d’autosufragar aquests tests en laboratoris privats o farmàcies, però després va rectificar. Segons el nou protocol, es faran tres PCR setmanals als treballadors no vacunats.