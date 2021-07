El Govern de l'Estat i les forces independentistes es van emplaçar ahir a aprendre la «lliçó» de l'1-O, de cara a la taula de diàleg sobre Catalunya, que es preveu que es reactivi al setembre. La portaveu del Govern central i ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, va advertir en declaracions a la SER que els independentistes catalans «haurien d’haver après la lliçó» i haurien de fer «ja» un pas en la direcció del diàleg i la convivència com ha fet l’executiu central.

Rodríguez va defensar l’oportunitat «d’obrir espais de conversa i de diàleg dins de Catalunya» i la necessitat de fer-ho sempre «en el marc de la Constitució i de la llei».

Preguntada sobre què respondrà el Govern si des de la Generalitat s'insisteix en un referèndum, ha dit que «en el marc de la Constitució i de la llei hi té cabuda tot; fora d’ella, res».

Pel que fa a què dirà l'executiu si se li demana alguna solució per a Carles Puigdemont i els polítics que van fugir d'Espanya per evitar ser processats judicialment, s'ha remès una altra vegada a «la Constitució i la llei», i va deixar clar que si tornen «hauran de ser jutjats». Rodríguez confia que l'independentisme català valori que «no tot segueix igual», perquè actualment «hi ha hagut un canvi de pas, hi ha un Govern disposat al diàleg en el marc de la llei i la Constitució, i ells han de fer el seu pas ja».

En aquest marc va plantejar la reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat del proper 2 d’agost, «per parlar dels assumptes que més importen als catalans».

A les declaracions de la ministra Rodríguez va replicar en roda de premsa la portaveu d’ERC, Marta Vilalta: «Esperem que el Govern de l'Estat hagi après la lliçó. La repressió no serveix per solucionar cap conflicte polític».

«La persecució política, la injustícia i la judicialització«, va recalcar, «només afegeixen dolor, patiment i escalada en el conflicte polític». Vilalta va destacar que ara hi ha l’oportunitat de «canalitzar» aquest conflicte a través de la taula de diàleg, en la qual va dir que les forces independentistes al Govern reivindicaran com a solució l'amnistia i l'autodeterminació.

La portaveu d'ERC va animar el Govern a «contraposar propostes» en la taula de diàleg i va defensar negociar en paral·lel sobre qüestions com «l’infrafinançament» i la «infradotació d’inversions a Catalunya» en la Comissió Bilateral Estat-Generalitat, assumptes que considera rellevants però que per si sols «no poden solucionar el conflicte polític».

Interpretació de gestos

Al seu torn, l'expresident Carles Puigdemont va afirmar que les paraules de la ministra portaveu del Govern són «una cantarella antiga que fa tres anys i vuit mesos que diuen».

«Potser alguna cosa han de revisar», va afegir Puigdemont des d’Amélie-les-Bains (França), on JxCat ha firmat un conveni de cooperació amb el partit francès Unitat Catalana.

Segons Puigdemont, si el Govern central considera que els indults als líders independentistes són «un gest», començaran a tenir «un problema d’interpretació de gestos», ja que, sota el seu punt de vista, els indults són «una exigència del Consell d’Europa».

Per la seva banda, el cap de l'oposició a Catalunya, el socialista Salvador Illa, va visitar aquest dilluns València, on es va reunir amb el president valencià, Ximo Puig, i es va mostrar «molt crític» amb l’anunciada absència del president Pere Aragonès en la Conferència de Presidents de finals d'aquest mes.

«És obligació de tots els responsables autonòmics assistir i defensar els punts de vista de la seva comunitat autònoma» en «organismes multilaterals» com la Conferència de Presidents, va afirmar Illa després de reunir-se amb Puig.