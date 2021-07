El cap de l’oposició del Parlament de Catalunya, Salvador Illa, va afirmar aquest dilluns que la reforma del finançament autonòmic és un debat «incòmode» i «complex», però va defensar que cal abordar-lo, i fer-ho des d’una actitud «constructiva» i de «lleialtat institucional». Illa es va pronunciar així després de reunir-se al Palau de la Generalitat de València amb el president Ximo Puig, amb qui va acordar treballar per defensar posicions «constructives i de lleialtat entre totes les administracions» per a la reforma de el sistema de finançament. Va explicar que l’objectiu d’aquesta trobada amb el president va ser «enfortir els llaços» entre les dues comunitats autònomes i ajudar a una «normalització» de les relacions que és «imprescindible» per a l’interès comú d’ambdues en l’actual moment de recuperació econòmica.

Illa va aclarir que amb aquesta reunió no s’ha buscat fer «fronts comuns», sinó que van establir un mecanisme d’intercanvi de posicions i de col·laboració en matèria de finançament autonòmic. Segons la seva opinió, la reforma del finançament ha de tractar sobre la base de criteris tècnics objectius i d’equitat, sense buscar «cap privilegi per a ningú» i eliminant-ne alguns com els «paradisos fiscals interns», en al·lusió a Madrid, sinó que ha de ser un model de finançament «just, equitatiu» i que permeti a cada autonomia desenvolupar les seves potencialitats. El líder de PSC va explicar així mateix que Puig és «una veu autoritzada i molt escoltada» en termes polítics a Catalunya, on la seva conferència sobre la «via valenciana» per a una «Espanya d’Espanyes», en la qual càpiguen tots i es reconegui la diversitat, va ser «un moment rellevant en la política catalana». A més, va reconèixer la tasca de Govern valencià en la lluita contra la pandèmia del coronavirus, i va explicar que va coincidir amb Puig en el fet que la remodelació del Govern que ha portat a terme Pedro Sánchez permetrà donar un impuls a la recuperació econòmica.

Crític amb Aragonès

El cap de l’oposició al Parlament de Catalunya i secretari d’Organització de PSC, Salvador Illa, va criticar que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, no assisteixi a la conferència de presidents d’aquest mes i va recordar que l’any passat va assistir a totes les conferències que es van celebrar setmanalment. Illa va defensar la presència de Catalunya a l’àmbit «multilateral» i va criticar l’absència d’Aragonès a la conferència de presidents. De fet, va considerar que «ningú no ha resultat ferit en els seus plantejaments polítics per reunir-se amb tots els presidents». Segons Illa, a Catalunya s’obre un «nou temps polític». El líder del PSC va remarcar la «contribució decisiva» de Puig sobre aquesta qüestió, de qui va destacar que té una «rellevància política molt alta a Catalunya» des de la seva conferència en el Cercle d’Economia el mes de desembre.

De fet, va defensar que la seva trobada amb els empresaris valencians (després de la reunió amb Puig) també va servir per «explicar-los que a Catalunya s’obre aquest nou temps polític, amb oportunitats molt interessants» per a tots dos territoris. Illa també es va pronunciar respecte a la relació de Catalunya amb territoris com ara la Comunitat Valenciana, les Illes Balears i Aragó, i va incidir que és «inexorable» que el govern català estigui present en espais «multilaterals». Respecte a la relació catalanovalenciana, va considerar que és d’«interès de les dues comunitats» que hi hagi relacions «normalitzades» en un moment en què l’accent polític està posat en la recuperació de l’economia, i va apostar per centrar-se en les infraestructures i les inversions.