El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha rebutjat investigar ara com ara el diputat de Junts en el Parlament Francesc Dalmases, a qui el jutge instructor Joaquín Aguirre li atribuïa haver-se lucrat de subvencions presumptament irregulars que van percebre dues associacions vinculades a la seva persona, Catmon i Igman. En total, aquestes dues ONGs van percebre 1,3 milions d’euros entre 2014 i 2016, dels quals, almenys, 224.000 euros van anar a parar al parlamentari, segons els informes policials.

El TSJC s’ha declarat no competent per investigar el diputat, que, per la seva condició d’aforat, només pot ser imputat per aquest tribunal. Els magistrats consideren que en l’exposició raonada elevada pel jutge no s’han motivat «prou» i de manera individual els indicis delictius presumptament comesos per Dalmases. D’aquesta manera, el cas, en què estarien implicades unes 69 persones, torna una altra vegada al jutjat d’instrucció, que prosseguirà amb les perquisicions.

Falten diligències

La Fiscalia, segons detalla la mateixa resolució, es va oposar al fet que el TSJC assumís la causa perquè, al seu entendre, no s’havien practicat encara totes les diligències possibles, alhora que va al·legar que el jutge Aguirre basava algunes imputacions «únicament» en els atestats elaborats per Guàrdia Civil.

L’alt tribunal accepta el plantejament de la Fiscalia i sosté que «no és possible assumir en aquest moment» la competència de la recerca, donat «l’estat embrionari de la recerca judicial» i «davant la falta de concreció i individualització» de les conductes de Dalmases en relació amb els delictes que se li atribueixen, com el de prevaricació i el de tràfic d’influències. L’acte incideix que les dades facilitades per la policia judicial precisen de comprovacions, requeriments documentals, testificals i interrogatoris, i que d’això se n’ha de fer càrrec el jutge instructor.