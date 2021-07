La majoria dels polítics i ex-alts càrrecs independentistes encausats pel Tribunal de Comptes per les despeses vinculades a la internacionalització del procés presentaran en les pròximes hores garanties personals per cobrir la fiança de 5,4 milions d’euros que l’òrgan fiscalitzador els reclama per a avui. Després de constatar que el Govern no ha trobat encara un banc a través del qual poder avalar de forma indirecta els afectats i assegurar que no comprometrà els professionals de l’Institut Català de Finances (ICF), els encausats posaran a disposició els seus béns i propietats amb el suport dels seus respectius partits. Malgrat això, els seus equips de defensa estudien la possibilitat de presentar al·legacions, amb l’objectiu de guanyar temps, després que l’organisme denegués la pròrroga per abonar les fiances.

Aquest moviment es produeix després que la Generalitat no hagi pogut obtenir liquiditat ni en els bancs ni a través de l’ICF, al qual es van dirigir per acollir-se al fons complementari de Riscos que el Govern va crear per servir d’ajuda. L’Institut Català de Finances és l’entitat que gestiona aquest fons amb una dotació inicial de 10 milions d’euros creat per l’executiu català i pendent de convalidació parlamentària.

També a l’estranger

Inicialment, el mecanisme consistia que els afectats sol·licitessin l’ajuda a un banc, al qual la Generalitat prestaria els diners a través de l’esmentat fons. D’aquesta manera, l’avalador no seria directament el Govern, sinó l’entitat bancària. Però l’executiu català continua buscant un banc disposat a concedir aquests avals, fins i tot a l’estranger. Els tres ex-alts càrrecs (en total són 34) que no han sol·licitat ser inclosos en el fons han dipositat ells mateixos les fiances, que en els seus casos no eren molt elevades, avalant amb el seu patrimoni. El conseller d’Economia, Jaume Giró, va comparèixer després de la reunió setmanal del Consell Executiu i va admetre que cap banc ha acceptat encara participar en l’operació que va dissenyar la Generalitat. Va descartar, així mateix, implicar l’ICF -i, per tant, els seus professionals-, perquè donats els precedents seria «córrer un risc innecessari», i va deixar anar que esgotaria les hores de marge buscant el suport a «altres entitats» de les quals no va voler donar detalls. «No ha ajudat el molt soroll i el poc temps», va apuntar sobre la negativa dels bancs, perquè s’han pogut sentir acovardits per declaracions «molt pujades de to» de «partits de dreta i extrema dreta», que denunciaven que aquest fons implicava «frau de llei, prevaricació i malversació».

«El Govern fa tot el que està al seu abast per alleugerir una situació profundament injusta» i trobar «una fórmula jurídica», mitjançant una operació «tècnica, jurídica i comercialment sense riscos», malgrat la qual cosa les entitats financeres, tant bancs com cooperatives de crèdit, no ho han volgut assumir. I, davant d’això, Giró va suggerir que les entitats sobiranistes, a través de la caixa de solidaritat, podien acabar abonant els imports requerits. No obstant això, malgrat que els promotors d’aquest fons creat el 2017 per fer front a fiances, multes i condemnes vinculades al procés segueixen recaptant diners i han notat «un ritme important» de donacions aquestes últimes setmanes, passant d’uns 400.000 euros a més d’un milió en unes dues setmanes, opinen que el Govern ha de trobar la via per cobrir les fiances i complir amb el seu compromís.

L’alternativa passa ara per combinar aquesta bossa de diners amb donacions privades. Per aquest motiu el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, va enviar una missiva als associats del partit demanant aportacions individuals per poder pagar aquestes fiances milionàries abans que se superi el termini. Tant el Govern com l’oposició segueixen pendents del dictamen de Consell de Garanties Estatutàries (CGE), que té fins al 29 de juliol com a termini màxim per decidir si el decret de la Generalitat s’ajusta o no a la Constitució i a l’Estatut.

Convalidació en el ple

Giró va defensar que el text compleix al peu de la lletra la normativa i que, un cop tingui el dictamen, el portarà al ple perquè sigui convalidat en l’última sessió d’aquest mes de juliol. El PSC ja va deixar anar que donaria suport al decret si el CGE dona el seu vistiplau, quelcom que no es plantegen ni Cs ni el PPC, que també van demanar un dictamen.