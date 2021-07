Foment del Treball va instar el nou Govern de la Generalitat a centrar-se en exercir les seves competències dins dels límits de l’autogovern autonòmic per generar un clima de confiança que aplani el camí per al retorn d’empreses, la fugida de seus de les quals es va iniciar el 2017. «Si no es comencen a recuperar aquestes seus a poc a poc s’aniran desplaçant els centres de decisió i els llocs de treball», va alertar el coordinador del «think tank» de la patronal catalana, Jordi Alberich, ahir en una roda de premsa en la qual van plantejar les seves prioritats per a la nova legislatura. L’organització empresarial també va advocar per una major inversió pública en el sistema sanitari i una major exigència de transparència i avaluació de les polítiques públiques.

«La millor manera de defensar l’autogovern és exercint-lo», va assegurar Alberich. La patronal veu des de fa dies amb preocupació la pèrdua d’influència econòmica i política de l’empresariat català. I és per això que insten el nou Govern a donar estabilitat política al país, esgotar la legislatura i fugir de decisions que puguin tornar a tensar la situació política i les relacions amb el Govern central. «El país necessita seguretat jurídica absoluta, la sospita que això (els successos de la tardor del 2017, amb la declaració d’independència) pugui tornar a passar encara pesa», va insistir el director del gabinet de presidència de Foment del Treball, Jordi Casas.

La patronal dirigida per Josep Sánchez Llibre va dibuixar un escenari per als propers mesos de «genuïna explosió econòmica», amb la recuperació postcovid i el desembarcament dels fons europeus, i insta el Govern a prioritzar aquest eix en les seves actuacions. «Cal no confondre les legítimes aspiracions d’un partit amb l’exercici de l’autogovern», va afirmar Casas. Segons la seva opinió, la «lleialtat institucional» ha de «presidir» la relació entre el Govern de la Generalitat i el central durant l’actual legislatura. «Si es recondueix el malestar polític, Catalunya podrà recuperar el dinamisme perdut. En aquest món del segle XXI, el conflicte de l’última dècada no és ni una raresa ni una càrrega que hagi de perjudicar inexorablement el futur», estableix el manifest presentat ahir.

Més recursos per a la salut

La patronal considera que durant els propers anys reforçar el sistema sanitari ha de ser una prioritat. «Les actuacions han de començar per una millor coordinació entre proveïdors assistencials i de serveis socials», afirma.