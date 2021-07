Uns 700 aspirants a docent han assegurat que s'han fet avaluacions «injustes» i «irregularitats» en les darreres oposicions. Els aspirants han format la Plataforma Per un Procés Just. Segons exposen en un comunicat, molts docents han rebut la qualificació de la primera de les proves i consideren que hi ha respostes a les seves reclamacions «no motivades» per part dels tribunals o manca de resposta. Afegeixen que com la primera part de les proves no és anònima, els membres dels tribunals poden accedir a dades laborals i personals dels opositors. Els afectats asseguren que s'ha fet un «cribratge més agressiu» en la primera part de la prova que fa dos anys per tal de bloquejar el pas a la següent part, que sí que és anònima. Des de la plataforma asseguren que les notes són «injustificades» i no s'ajusten a la qualitat de les propostes presentades.

Afegeixen que no s'han tingut en compte els criteris i orientacions publicats en les orientacions i que pren rellevància només una entrevista de 20 minuts que el tribunal té amb l'aspirant en el moment de la presentació. Els aspirants consideren que s'està qualificant per quantitat de persones i no per qualitat i reclamen una avaluació justa. Des de la plataforma es mostren convençuts que els tribunals no han puntuat les programacions presentades sinó que s'han limitat a valorar la presentació. «Tenim motius per dubtar, seriosament, que els tribunals hagin llegit la totalitat de les 90 pàgines de treball de cada un dels aspirants», asseguren al comunicat. Els afectats reclamen un procés que trenqui amb les fases eliminatòries i que garanteixi una avaluació transparent i anònima. També demanen que els barems i les respostes que es donin als aspirants siguin públics. Per últim, han reclamat un tracte just per la situació laboral de les interines i han reclamat que es tinguin en compte els mèrits i l'experiència per facilitar l'ingrés al funcionariat.