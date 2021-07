El periodista Carles Heredia ha sortit a quarts d'una del migdia de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Valls on estava detingut des de primera hora del matí d'aquest dijous. Heredia s'ha acollit al dret de no declarar en passar a disposició judicial de forma telemàtica des de la comissaria. A la sortida, Heredia ha estat rebut per prop d'una trentena de persones que s'han concentrat per donar-li suport. El mateix Heredia ha explicat que se l'acusa de tres suposats delictes en relació amb la visita de Vox a Valls: atemptat contra l'autoritat, desordres públics i lesions lleus a mossos. «És tot un muntatge, una persecució a l'independentisme organitzat», ha dit. El jutjat d'instrucció número 3 porta la causa en la qual hi ha un altre encausat.

Els Mossos d'Esquadra han detingut el periodista Carles Heredia a Montblanc, quan estava a punt d'entrar a treballar a Concactiva, el centre d'iniciatives empresarials de la localitat. La detenció té relació amb una protesta contra un acte del partit d'extrema dreta Vox a Valls el passat mes de febrer. La causa està oberta per presumptes atemptats contra l'autoritat i desordres públics. Els Mossos han assegurat que encara no poden aportar més informació sobre el cas. La detenció d'Heredia, duta a terme per una unitat central de Sabadell, s'ha difós ràpidament per les xarxes. Des del col·lectiu L'Alt Camp no té por, s'ha convocat una concentració a la una del migdia davant la comissaria dels Mossos a Valls i una altra al vespre a la plaça del Blat.

Heredia continua detingut dins la comissaria dels Mossos, on se'l passarà a disposició judicial a través de videoconferència. En aquesta causa, que porten els jutjats de Valls, hi ha dos encausats. Un d'ells, que prefereix no desvelar el seu nom, ja va declarar el passat 17 de juny, mentre Heredia, que va ser citat telefònicament el mateix dia, va decidir no comparèixer a la citació policial. La defensa d'Heredia la porta l'advocat tarragoní Carles Perdiguero, d'Alerta Solidària, si bé l'assistència d'avui s'ha fet en col·laboració amb Juristes per la República, a través de l'advocada Montse Aumatell. Segons l'advocada, tot l'atestat policial es basa en imatges de YouTube del dia de la protesta a Valls. Confia que el jove, vinculat a l'esquerra independentista, surti en llibertat al migdia.