Els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Sabadell per haver matat la seva parella. L'home es va presentar dimecres cap a les 23.30 hores a la comissaria de Sabadell i va assegurar que havia matat la seva parella. Els agents van anar al domicili, juntament amb un metge forense, i hi van trobar el cos i certificar la mort, han explicat els Mossos. El cos presentava signes de violència. L'home tenia uns 60 anys, s'hauria negat a tornar al domicili –ubicat a la Rambla- i hauria ficat el cos en un bagul, segons RNE. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets. El jutjat d’instrucció 5 de Sabadell té obertes diligències però no existeixen antecedents de violència entre la víctima i l'home, segons ha informat el TSJC.

Segons han explicat alguns testimonis a l'ACN, una familiar de la víctima va donar un primer avís pels volts de les cinc de la tarda perquè feia dos dies que no podia contactar amb la dona. Arran d'aquell avís, els Bombers van accedir al domicili pel balcó, però en no trobar-hi res van marxar. No va ser fins que l'home va confessar, ja a la nit, que no es va trobar el cos de la víctima, amagat en un bagul.

Denúncies prèvies per una antiga relació

L'autor confés tenia denuncies prèvies per agressions d'una antiga relació sentimental. Així ho han confirmat fonts properes a la investigació a l'ACN, que detallen que la víctima mortal no havia presentat mai cap denúncia contra l'home. "No hi havia cap antecedent de denúncia prèvia de la víctima", assenyala l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, de la mateixa manera que també ho han confirmat fonts del TSJC. Sí que n'hi havia, però, d'una relació anterior de l'home, segons han detallat les fonts consultades a l'ACN. El jutjat d’instrucció 5 de Sabadell té obertes diligències.

La plaça Sant Roc de la ciutat ha acollit aquest dijous al migdia un minut de silenci en què hi han participat, entre d'altres, la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, i l'alcaldessa, Marta Farrés. Totes dues han recordat que les víctimes de violència masclista disposen de xarxes de suport i acompanyament, i les han animat a fer-ne ús. El govern local ha decretat tres dies de dol i se suma a la concentració prevista per aquest dijous a les 19.00 h.

Setena víctima de 2021

Aquest feminicidi és el setè que es registra a Catalunya des de gener, una "expressió de màxima barbàrie", segons ha detallat la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge. "Faig una crida a totes les dones que siguin víctimes de la violència masclista, no esteu soles, hi ha xarxes municipals i comarcals, aneu-hi i us prestaran suport i acompanyament", ha afegit Verge.

Farrés, pel seu cantó, ha expressat el suport del consistori i de tota la societat a les dones que es torben en aquesta situació. L'Ajuntament ha decretat tres dies de dol que s'allargaran fins diumenge, temps en què les banderes del consistori romandran a mig pal.

D'altra banda, aquest vespre s'ha convocat una concentració a les 19.00 h a la mateixa plaça Sant Roc, davant de l'Ajuntament, que ja han secundat diverses entitats de la ciutat i el mateix consistori.