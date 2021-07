L'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) ha criticat que els tests d'antigens només es puguin adquirir en farmàcies i alerta que aquesta limitació perjudica els consumidors en tenir un accés limitat a les proves i menys competència en preus. Tot i valorar molt positivament que aquestes proves es puguin adquirir sense recepta mèdica, considera que es limita «injustificadament» la seva distribució i qüestiona que no es puguin trobar en altres canals de venda, com ara supermercats, benzineres o a través d'Internet, sempre que se'n garanteixi la qualitat. D'altra banda, l'ACCO veu «incoherent» que per una banda s'eximeixi d'IVA els tests i per l'altra no s'opti per «potencials reduccions de preus resultants d'una major competència».

Coincidint amb el reial decret 588/2021 del 20 de juliol que permet la venda dels tests d'antígens sense recepta a les farmàcies, l'ACCO argumenta que no hi ha «motius d'interès general» que justifiquin que els consumidors no puguin comprar aquestes proves en altres establiments. «No existeixen motius sanitaris pels quals la dispensació d'aquests productes s'hagi de fer exclusivament en oficines de farmàcia o en llurs botigues 'on-line', ja que es tracta de proves autodiagnòstiques que no requereixen la intervenció de cap professional sanitari», afegeix l'organisme en un comunicat. L'ACCO també assenyala que facilitar l'accés a les proves de diagnòstic permetria rebaixar la pressió assistencial a l'atenció primària i al conjunt del sistema públic.

El Consell de Ministres va aprovar aquest dimarts el reial decret, llargament reclamat pels farmacèutics i diversos sectors socials i econòmics, i aquest dimecres sortia publicat al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), però l'entrada en vigor és aquest dijous. Segons el reial decret que publica el BOE, la regulació de la venda dels tests sense prescripció és una mesura "extraordinària" per "augmentar la capacitat diagnòstica" de la covid-19.