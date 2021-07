Acord judicial 12 anys després de l’incendi d’Horta de Sant Joan en què cinc bombers van perdre la vida i que va arrasar 1.000 hectàrees de superfície forestal. Els acusats han acceptat penes de fins a quatre anys de presó i una indemnització propera als nou milions d’euros, segons va avançar TV-3. La Fiscalia de Tarragona, la Generalitat, com a acusació particular, i els advocats dels dos acusats van arribar a un pacte i no hi haurà judici.

El 20 de juliol de 2009, l’incendi d’Horta de Sant Joan va tenir enormes conseqüències. Es van cremar 1.000 hectàrees de bosc del Parc Natural dels Ports, desenes de famílies van témer per les seves cases i durant la seva extinció van morir Ramon Espinet, Jaume Arpa, Pau Costa, Jordi Moré i David Duaigües, cinc joves bombers del Grup d’Actuacions Forestals (Graf) de Lleida que van quedar atrapats enmig de foc. Josep Pallàs va ser l’únic que es va salvar però va patir ferides de gravetat.

Antonio Paz i Lorenzo Forner, els piròmans avui confessos d’un delicte d’incendi forestal en concurs amb cinc d’homicidi per imprudència greu i un delicte de lesions imprudents, eren aspirants a bomber i van decidir calar foc en plena canícula estival. En el seu dia van declarar que no van valorar el perill que la foguera podia comportar i que en cap moment els va moure una voluntat piròmana. Un va declarar que es va arribar a treure la samarreta que portava per ajudar el seu company a apagar el petit foc que es va estendre a causa d’una «briseta endimoniada», mentre l’altre imputat ho va negar.

Quan van ser detinguts, mesos més tard, els Mossos van trobar almenys 15 fotografies on els acusats apareixen retratats, amb aparença de poca preocupació, davant d’una columna de fum. Llavors van ingressar a la presó, però molt pocs dies. Van abandonar la presó després de dipositar una fiança de 6.000 euros. De fet, el jutge instructor va considerar que l’incendi no va ser accidental sinó amb dol.

Inicialment, el judici havia de celebrar-se a l’Audiència de Tarragona i amb la presència d’un jurat popular. La fiscalia reclamava per a cada un dels imputats 19 anys de presó. Després del pacte, un d’ells ingressarà quatre anys a la presó i l’altre, tres anys i nou mesos. No obstant això, hauran d’assumir una indemnització propera als nou milions d’euros per a la família dels bombers morts, per pagar als propietaris dels terrenys arrasats per les flames, així com per cobrir les despeses de l’extinció de l’incendi i per l’impacte mediambiental.