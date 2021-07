Vox i PPC s'han quedat sols al Parlament defensant l'anomenat "pin parental". La cambra catalana ha rebutjat una moció presentada pel partit d'extrema dreta que demanava "fer obligatori el consentiment previ per qualsevol activitat de contingut ideològic a les escoles que no estigui conforme amb l'ideari publicat pel centre".

Tots els grups hi han votat en contra menys els 14 diputats que sumen Vox i populars, que hi han votat a favor. També s'ha rebutjat un altre punt del text que demanava al Govern que suprimís qualsevol programa o pla educatiu afectiu-sexual a les aules "que tingui com a objectiu adoctrinar els menors".