Alla, una veïna de Sabadell originària del Marroc i de 38 anys, és la sisena dona que enterra la violència masclista a Catalunya aquest 2021. Com va succeir amb la tercera, amb Betty, el seu assassinat va trigar a sortir a la llum. Betty va ser trobada sense vida al seu domicili de Creixell (Tarragona) el 18 de maig, cinc dies després que la seva parella la matés de dos trets, un a la cara i un altre al pit. Amal va ser trobada 48 hores després que el seu marit, de nacionalitat espanyola i 62 anys, l’apunyalés mortalment.

A diferència de l’assassí de Betty, que es va suïcidar quan va intuir que la policia entraria a la casa per veure què havia succeït amb la dona, el marit d’Amal no es va llevar la vida, sinó que dimecres a la nit, a les 23.30, es va presentar acompanyat d’un advocat a la comissaria dels Mossos d’Esquadra a Sabadell per informar que havia acabat amb la vida de la seva dona. La nit del dimecres al dijous va ser una jornada infame per aquesta lacra: una hora més tard, a Pozuelo de Alarcón (Madrid), una altra dona de 72 anys va morir colpejada al cap pel seu marit en ple carrer.

Els policies que van atendre la confessió de l’assassí de Sabadell van demanar a sospitós i lletrat que els acompanyessin al domicili indicat per comprovar els fets. Però el suposat autor s’hi va negar. Per això havia vingut amb un advocat, que va ser qui va complir el tràmit de dirigir-se al pis, un tercer ubicat al número 83 de la Rambla. La comitiva es va desplaçar al lloc en companyia d’un metge forense, van entrar amb les claus de l’home i, seguint les seves instruccions, van obrir un bagul on van trobar el cadàver d’Alla.

L’avís de la cosina

Les fonts policials consultades estimen que la dona va ser assassinada dilluns passat. L’home, després d’acabar amb la seva vida, va recollir el pis per no deixar rastre d’un crim, que cap veí va sentir, i va posar el cos al bagul. Aquell mateix dia, tanmateix, la germana d’Alla ja va intentar contactar amb ella. I ho va continuar intentant el dia següent, dimarts. Dimecres li va demanar a una cosina, que viu a Sant Cugat del Vallès, que anés a Sabadell i esbrinés per què Alla no contestava els seus missatges. La cosina va arribar sobre les tres de la tarda. Va trucar al timbre d’Alla i ningú no va respondre. Cap dels veïns de la finca la va deixar entrar.

Desorientada i cada cop més preocupada, la cosina va demanar ajuda a les empleades de l’establiment comercial Crack. Elles li van aconsellar trucar al 112. La cosina va obeir i qui va respondre va ser una patrulla de la Policia Municipal de Sabadell. Els agents sí que van trobar una veïna que els obrís, Marta, que viu al mateix replà que Alla. Des de la cuina, els agents van veure a través de la lluerna que una de les finestres d’Alla que donava al pati estava oberta. Van donar veus i inclús van tirar pinces per veure si algú es movia a l’interior del pis. Sense sort. Van avisar els Bombers de la Generalitat.

Falsa alarma

Un camió dels bombers va arribar a les cinc de la tarda. Els funcionaris d’emergència van valorar saltar des de la finestra de Marta al pis d’Alla, però finalment van optar per desplegar des del carrer la motoescala del camió i colar-se a través del balcó. Així ho van fer, però van trobar el pis buit. Els bombers havien vingut a descartar que Alla hagués tingut un accident i no hi havia ni rastre de la dona. Van marxar, ignorant que havien estat al costat del seu cadàver -que era dins el bagul- perquè el seu marit s’havia assegurat de deixar-ho tot recollit, i en tornar al parc van anotar el servei com una «falsa alarma». La cosina d’Alla, tanmateix, continuava sense tenir notícia de la seva familiar i els municipals van informar els Mossos dels fets.

Les perquisicions que van fer els agents del cos autonòmic, o la pressió de la família d’Alla sobre el seu marit, van provocar el que va acabar passant hores més tard: el sospitós es va acostar en companyia del seu advocat a la comissaria dels Mossos i va confessar. Una autòpsia practicada ahir al cadàver de la dona, hauria de confirma que, efectivament, es tracta d’Alla. Segons fonts policials, el marit, detingut per aquesta mort, té antecedents de maltractament masclista a una dona anterior.

Sis assassinades a Catalunya

A Catalunya, el masclisme ha enterrat sis dones aquest 2021. El 14 d’abril, a Manresa, Jordina va morir estrangulada. Tenia dues filles de 7 i 4 anys. El 27 d’abril, a la Bisbal del Penedès, Pilar va morir perquè el seu xicot la va ruixar amb gasolina i li va calar foc. Tenia una filla major d’edat. L’homicidi de Betty a Creixell va ser públic el 18 de maig. Tenia dos fills majors d’edat. Manuel, el pressumpte assessí de Betty que es va suïcidar després de matar-la, tenia per part seva uns altres tres fills majors d’edat. També el 18 de maig, Lucía va ser apunyalada a Corbera de Llobregat. El seu marit es va penjar després de matar-la. Tenien dos fills, el més gran, de 13 anys, va descobrir els cadàvers.

Encara es desconeix si la víctima de Sabadell era mare. De moment, a Catalunya aquest any hi ha hagut deu fills que han perdut un progenitor o dos per culpa del masclisme. Quatre d’ells eren menors d’edat.

Si es confirma que es tracta d’un assassinat masclista, se sumaria a les 27 víctimes mortals reconegudes per la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere en el que portem d’any, 1.104 des de 2003, l’última és la de Pozuelo de Alarcón.