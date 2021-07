La Generalitat de Catalunya està disposada a ampliar la pista de l’aeroport del Prat, tal com proposa Aena. Segons el document del Govern de 30 pàgines al qual ha tingut accés El Periódico, l’executiu de Pere Aragonès considera «imprescindible» aprofundir en l’ampliació polèmica de l’aeòdrom de Barcelona. Això sí, demana filar prim.

En aquest sentit, i sempre segons el document, «s’haurà de treballar i projectar amb molta més precisió els diferents escenaris possibles, analitzant tant la longitud total de la pista requerida en funció de les necessitats, com la ubicació de l’allargament. Aquesta anàlisi haurà de fer compatible la demanda prevista amb els impactes acústics i l’afectació del medi natural i les zones agràries».

La proposta d’Aena va ser rebuda pels ajuntaments amb escepticisme i alguns, com el de Barcelona, mostren reticències. El consistori de la ciutat reclama estudis sobre el «flux de passatgers i mercaderies previstos i associats al projecte», i suggereix la possibilitat de l’«alimentació de vols de llarg radi mitjançant enllaços ferroviaris d’alta velocitat». Curiosament, l’Ajuntament de Gavà, liderat fins al moment per l’ara ministra Raquel Sánchez, també al·lega no poder «realitzar un pronunciament tècnic definitiu per falta de temps material per encarregar els estudis necessaris per abordar la qüestió i plantejar alternatives». L’Ajuntament del Prat va més enllà i apunta que en una primera anàlisi sobre els avions de vols intercontinentals porta a «no fer necessària l’ampliació de la pista en debat» perquè «un nombre molt reduït de les operacions d’aeronaus widebodies utilitza la pista llarga per a l’enlairament» i també reclama més informació.

Aena detalla que proposa una ampliació de 500 metres per la pista «direcció a l’inici de la bassa de la Ricarda per, així, allunyar el soroll de les poblacions i ser una solució constructivament més senzilla que repartir l’ampliació amb dues capçaleres». Afegeix que s’ha estudiat el cas amb diferents consultories internacionals com Enaire i Nats i s’ha arribat a la conclusió que «aquesta alternativa és l’única que fa compatible el règim de les pistes segregades com la de 90 operacions/hora» que és l’objectiu perquè l’aeroport sigui un hub internacional. Aena apressa les administracions a incloure la proposta en el DORA (Document de Regulació Aeroportuària), per fixar les inversions pel quinquenni 2022-2026. Algunes administracions s’oposen a la pressa i demanen un «ajornament». Aena creu que un ajornament seria «inviable».

En les conclusions descrites pel Govern, s’indica que davant de la pressa d’Aena, «les administracions locals i la Generalitat consideren que la definició precisa del nou camp de vol de l’aeroport de Barcelona no és possible amb un termini temporal amb horitzó al setembre». Demanen que la futura redacció del Pla Director sigui «en el marc de treball adequat per ajustar i aprofundir en la proposta inicial».

En el document es constaten altres aspectes on sí que hi ha més acord. Es tracta d’incloure les estacions d’alta velocitat en els aeroports de Girona i Reus, connectar l’alta velocitat amb l’aeroport de Barcelona, consolidar l’operació en règim de pistes segregades al Prat, disposar de més destins i freqüències intercontinentals, així com donar compliment a la carta d’emplaçament de la Comissió Europea. L’Ajuntament del Prat recorda en aquest aspecte «els no compliments dels acords de 1999» en matèria de preservació mediambiental i adverteix de la dificultat d’emprendre nous projectes amb el precedent de l’emplaçament previ mediambiental de la UE.

Les raons d’Aena

Existeix consens sobre que, abans d’elaborar el Pla Director i la nova proposta, es formuli una consulta a la Comissió Europea sobre la Directiva d’hàbitats. Tot i això, Aena fa constatar de forma explícita: «en aquesta consulta prèvia els arguments a utilitzar es basarien en l’existència de raons imperioses d’interès públic de primer ordre, que es podrien sintetitzar en la protecció de les condicions dels ciutadans, la millora de les condicions econòmiques de les persones i raons d’interès públic». Aquesta consulta, adverteix l’ens estatal, allarga el procés d’aprovació d’un nou Pla Director.

Sobre les compensacions d’Aena per l’impacte mediambiental, s’observa una posició crítica de les administracions. L’ens barceloní exigeix un informe d’impacte ambiental «complet» i global, que vagi més enllà de la Ricarda, abans de prendre cap decisió. El Prat retreu que algunes compensacions ja estaven incloses a promeses anteriors.