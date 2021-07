La plantilla de Barcelona Activa s'ha concentrat aquest divendres a la plaça Sant Jaume de Barcelona contra la decisió de prescindir d'un centenar d'orientadors coincidint amb l'arribada a la seu municipal dels participants al darrer Ple de l'Ajuntament de Barcelona abans de les vacances. L'agència pública de desenvolupament econòmic no renovarà els contractes de 102 empleats que executen els programes ocupacionals a mesura que finalitzin. Davant aquesta situació, els sindicats han reclamat reconèixer els treballadors temporals com a personal estructural, aturar les externalitzacions de serveis i destituir el director general de Barcelona Activa, Fèlix Ortega. Els sindicats afegeixen 50 treballadors al total d'afectats, comptant les persones inscrites en una borsa de treball que actualment esperaven per incorporar-se als diferents projectes. «Som treballadors indefinits, perquè fem una feina estructural, i reclamem que s'acabi la temporalitat i l'abús de contractes d'obra i servei», ha manifestat la presidenta del Sindicat de Professionals de l'Ocupació de Catalunya (SPOC), Macarena Casielles.

Els sindicats han reclamat una «estabilitat» en la plantilla i «contractació fixa» per tot el personal que ofereix «activitat estable i permanent» als aturats de Barcelona. Així mateix, han advertit que Barcelona Activa pretén cobrir les necessitats derivades de la falta de personal a través de l'externalització d'una part dels serveis. «Això provocarà una precarització laboral encara més gran. No ho entenem i estem en contra», ha lamentat el membre de la secció sindical de CCOO a Barcelona Activa, Ignasi Esteban. Els primers tres contractes vinculats al Programa 30 Plus finalitzaven aquest dijous, i el 30 de juliol n'acaben 10 més, implicats en el desenvolupament de Projectes Singulars. Al llarg dels pròxims mesos, l'agència pública preveu fer el mateix amb els 27 contractes de treballadores en el Programa Treball als Barris i amb la resta de contractes vinculats a polítiques actives d'ocupació fins a arribar als 102 contractes per obra i servei que actualment estan en curs.

La UGT ha alertat que la no renovació dels contractes provocarà que entre 3.000 i 10.000 ciutadans de Barcelona es quedin sense serveis d'ocupació en un moment complicat derivat de la pandèmia. Una situació que consideren que «no està justificada», ja que pròximament arribaran «més recursos que mai» als serveis d'ocupació provinents dels fons europeus. L'actuació de Barcelona Activa suposa reduir un 22% la plantilla total de l'entitat i «un percentatge encara molt més elevat si considerem només el personal específicament dedicat al desenvolupament de les polítiques actives d'ocupació», segons el Col·lectiu Ronda. Davant aquesta situació, a la UGT proposa fer interins a una part de la plantilla, de manera que puguin estar tres anys contractats de manera temporal i posteriorment passar a un contracte indefinit. Per la seva banda, la Intersindical reclama apostar per una estructura i recursos humans «de qualitat» amb «estabilitat» en les plantilles.

Els sindicats també han assegurat que alguns treballadors preveuen emprendre accions legals. El membre de la secció sindical de la UGT a Barcelona Activa ha afirmat que els «acomiadaments» són «improcedents», però podrien ser declarats nuls per la justícia en cas que els empleats tinguin drets sindicals, persones a càrrec seu o si s'interpreta com un possible ERO. Per la seva banda, Barcelona Activa argumenta la retallada de plantilla davant la «impossibilitat de contractar» amb contractes d'obra i servei, als quals ara no pot optar perquè «diverses resolucions judicials» han dictaminat que les polítiques actives d'ocupació són considerades activitat permanent de l'entitat. En paral·lel, argumenta que tampoc pot fer contractacions indefinides perquè la Llei de Pressupostos de l'Estat «fixa limitacions» a aquest tipus de relacions laborals per «garantir l'estabilitat pressupostària». Barcelona Activa admet que la situació és «complexa» i explica que «fa temps» que treballa amb les administracions competents en matèria de polítiques actives d'ocupació per «donar forma a un nou model amb menys temporalitat i major estabilitat per al personal prestador d'aquests serveis».