Davant la previsió que la pressió hospitalària segueixi a l’alça i, tal com va explicar la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, que les properes setmanes siguin «molt complicades», l’executiu va anunciar mesures de prevenció de la covid-19 que s’aplicaran durant tot l’estiu. Es tracta de les trobades amb un màxim de deu persones si no són convivents, la finalització de les activitats d’oci a les 00.30 hores, l’ús de la mascareta i la necessitat de mantenir les distàncies.

Ho va dir la portaveu, que va comparèixer en roda de premsa acompanyada del conseller de Salut, Josep Maria Argimon, i el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, després de la reunió de la comissió delegada en matèria de covid-19. Plaja va afegir que avui a la mitjanit entrarà en vigor el nou confinament nocturn en 165 municipis, que es mantindrà durant set dies, després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hagi validat aquestes mesures de prevenció. Va puntualitzar, però, que és una mesura que es revisarà cada setmana en funció de les dades epidemiològiques.

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va remarcar que tot i superar el pic de contagis, «encara queden dies i setmanes de molta feina», de complexitat i tensió al sistema sanitari, a primària i als hospitals, ja que el pic de persones ingressades arribaria dues o tres setmanes després. «Baixar d’un pic tan alt d’infecció suposa que encara veurem molts contagiats i ingressats. Evitar la infecció abans que no arribi als serveis sanitaris és a les nostres mans i les mesures ja es coneixen», com per exemple reduir al màxim la interacció social, sobretot ara que part de la ciutadania està o estarà de vacances.

Per Argimon, la situació actual i la que vindrà és de «criticitat absoluta», com ho demostra que a finals d’aquesta setmana es preveu arribar al mig miler d’ingressats a les UCIs. «Demanem a la població que redueixi al màxim la interacció i que respecti les mesures».