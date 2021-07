Els 34 presumptes responsables de l’acció exterior de la Generalitat vinculada al «procés» entre 2011 i 2017 ja han començat a dipositar les fiances que el Tribunal de Comptes els va imposar de manera cautelar. El termini de lliurament concloïa la mitjanit del dimecres, però els tràmits han fet impossible complir-lo i la delegada instructora ha concedit dos dies més a les parts per a formalitzar la presentació, la qual cosa allarga el tràmit fins a la mitjanit del dilluns, segons fonts jurídiques. L’Institut Català de Finances (ICF) ha fet efectiu l’aval de 29 dels encausats, altres dos han fet efectiva la fiança en efectiu i dos més amb béns immobles, va informar la institució.

Segons fonts de la Conselleria d’Economia, l’ICF ha cobert gairebé la totalitat dels 5,4 milions requerits en total, ja que els que han optat per no acollir-se al fons del Govern són aquells als quals se sol·licitaven les fiances més baixes.

La delegada instructora, després de comprovar les certificacions rebudes, ha constatat que cap dels avals, ni els realitzats de manera particular ni els de l’ICF constitueixen més que un anunci, ja que no inclouen els avals en si, per la qual cosa els ha comunicat que els concedeix «un termini improrrogable de dos dies [hàbils] parell la presentació dels mateixos» i els adverteix que «si no han rebut en aquesta data es procedirà a l’embargament de béns».

Els advocats dels 29 que compten amb avals de l’ICF els lliuraran de manera telemàtica i remetran per correu urgent els originals perquè estiguin en poder del Tribunal de Comptes com a tard el dilluns, van informar aquest diari fonts jurídiques.

Una vegada presentats, la delegada instructora haurà de determinar si reuneixen les condicions necessàries per a cobrir la quantitat imposada de manera cautelar davant els dubtes jurídics que, almenys en aparença, implica la forma triada per la majoria dels encausats.

De fet, Ciutadanas ja ha presentat un escrit davant la Fiscalia del Tribunal de Comptes per denunciar la concessió de l’aval i el fons per a les fiances, que encara està pendent del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries.

En el cas que no es consideri una fórmula adequada per afrontar la responsabilitat comptable, la delegada instructora pot ordenar, a través de la corresponent provisió, l’embargament dels béns dels encausats per cobrir les quantitats a les quals poden acabar sent condemnats.

En qualsevol cas, això no significa que els encausats perdin les seves propietats de manera automàtica. Tant les fiances com els embargaments, en el seu cas, es produirien de manera cautelar a l’espera de la sentència definitiva. En cas de condemna, les quantitats afermades cautelarment seran retornades a l’administració que s’hagi declarat perjudicada, que en aquest cas, és la Generalitat, la mateixa que està tramitant els avals. Després de la instrucció del procediment l’Advocacia de l’Estat va renunciar a interposar demanda en entendre que havien de fer-ho els serveis jurídics de la Generalitat.

Risc reputacional

L’ICF és l’entitat que gestiona el fons de 10 milions d’euros creat per l’executiu català. Inicialment, el mecanisme previst consistia en el fet que els afectats sol·licitessin l’ajuda a un banc, al qual la Generalitat prestaria els diners a través del fons. D’aquesta manera, l’avalista no seria directament el Govern, sinó l’entitat bancària, però l’executiu no ha trobat fins avui un banc disposat a concedir aquests avals, i davant la urgència de fer front a les fiances, ha acabat activant l’ICF malgrat haver-lo descartat 24 hores abans.

Les picabaralles entre ERC i Junts continuen per aquest assumpte, ja que s’atribueixen els uns als altres la reculada de l’executiu que va haver d’oficiar el «conseller» d’Economia, Jaume Giró. Fonts de la Conselleria asseguren que la Generalitat «no ha rectificat, sinó que hi ha hagut un canvi en les circumstàncies», tant en la posició dels partits en el Govern com en la cúpula de l’ICF.

Al principi va haver-hi bancs que sí que es van mostrar disposats a efectuar aquesta operació però, a l’hora de concretar-la, es van tirar enrere al·legant el perjudici «reputacional» que això els podria generar. El Govern continua buscant una entitat financera que col·labori, fins i tot a l’estranger, per retirar l’ICF com a avalador i confia a trobar-la si el Consell de Garanties Estatutàries dona el vistiplau al decret.