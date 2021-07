L’Audiència Nacional va absoldre ahir els dos mossos d’esquadra que acompanyaven l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont en el moment de la seva detenció a Alemanya, el març de 2018, del delicte d’encobriment pel qual la Fiscalia demanava un any i mig de presó. La sentència declara provat que els dos agents van ajudar-lo i eren conscients que era investigat a Espanya i que hi havia una ordre europea de detenció en contra seva, però el jutge central del Penal, José Manuel Fernández-Prieto, conclou que aquests fets no es poden tipificar com a encobriment, perquè la sedició que s’imputa a l’expresident no és al llistat previst per a aquest delicte.

La sentència certifica que els dos agents «de mutu acord» es van desplaçar en els seus dies lliures a Waterloo, on viu actualment Puigdemont després de marxar d’Espanya a finals del 2017. El 23 de març, una persona no identificada els va demanar que el recollissin a Estocolm i van començar un viatge per diversos països d’Europa fins que el 25 de març van ser detinguts a Alemanya, dos dies després de la reactivació de l’euroordre que va dictar el Tribunal Suprem quan Puigdemont es trobava a Hèlsinki (Finlàndia). Els dos mossos eren conscients que estava investigat a Espanya per rebel·lió i la seva intenció, segons el jutge, «era ajudar-lo a tornar a Bèlgica i evitar la seva identificació en algun lloc on poguessin executar l’ordre europea de detenció».

Tanmateix, analitza l’article 451 del Codi Penal i conclou que només se’ls podria condemnar si es tractés d’encobrir certs delictes, com rebel·lió, homicidi del cap de l’Estat o crims de lesa humanitat, o que el beneficiat hagués actuat amb abús de funcions públiques, la qual cosa no succeeix en el cas de l’expresident Puigdemont.

Sentència del Suprem

La imputació que pesa actualment contra Puigdemont és de sedició, en ser aquest el delicte pel qual el Tribunal Suprem va condemnar els líders independentistes que sí que es van posar a disposició de la justícia espanyola i van poder ser jutjats. Recentment, tots ells han estat indultats pel Govern de Pedro Sánchez. La sedició com a tal no apareix al llistat de delictes castigats amb l’encobriment.

El tinent fiscal de l’Audiència Nacional, Miguel Ángel Carballo, que va limitar l’acusació només als mossos Carlos de Pedro i Xavier Goicoechea, demanava per a ells tres anys de presó, encara que en les seves conclusions definitives va rebaixar la seva petició a un any i mig de presó i tres anys d’inhabilitació. El ministeri públic ha de decidir ara si recorre la seva absolució, tot i que és especialment difícil que una sentència bsolutòria sigui revocada per un tribunal que no ha pogut escoltar de primera mà els acusats.

En el moment de la detenció de Puigdemont, agents de la policia alemanya van identificar els quatre acompanyants que viatjaven en el vehicle, tot i que els van permetre continuar el viatge. A banda dels dos mossos, també hi havia l’historiador Josep Lluís Alay i l’empresari i senador de JxCat Josep Maria «Jami» Matamala, amic de l’expresident. En aquest procediment judicial també van ser investigats, tanmateix, el jutge va arxivar les perquisicions sobre ells en no tenir condició de funcionaris.

«Si la part considera que es podria haver comès algun fet delictiu després del retorn dels acusats, hauria de promoure, si ho considera oportú, la corresponent acció davant del jutjat», conclou el magistrat.