Les associacions cannàbiques només podran funcionar com a clubs privats i no podran promoure el consum, la venda ni el cultiu. Així ho preveu el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que conclou que els municipis no són competents per fer-ne una regulació pròpia a través d’un pla especial urbanístic, com va fer l’any 2016 l’Ajuntament de Barcelona. La ciutat va aprovar un projecte que ordenava territorialment els clubs cannàbics amb l’objectiu d’evitar la seva concentració i proximitat als equipaments protegits, reduir les molèsties als veïns i millorar la convivència.

Aquest, però, va ser recorregut judicialment, i una sentència del TSJC el va anul·lar. Posteriorment, l’abril passat, el Tribunal Suprem (TS) va desestimar el recurs de cassació presentat pel consistori.

Per fer complir la normativa, l’ajuntament desenvoluparà una campanya d’inspecció i control dels clubs. Es començarà per aquells que més impacte negatiu generen -enfocats al turisme i a la venda massiva- i més endavant, s’abordarà els grups comunitaris i d’autoconsum. Paral·lelament, s’enviarà una carta explicant la situació actual a tots els clubs existents.