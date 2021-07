Els Mossos han detectat a Osona el primer cas a Catalunya d'una estafa de venda de llibres a subhasta per internet. Segons fonts policials, la denúncia es va efectuar el 7 de juny, tot i que els fets es remunten al 27 de maig. La víctima va rebre la trucada d'una empresa que suposadament es dedicava a la compra de llibres de col·lecció. Els estafadors van dir-li que aquests llibres tenen un gran valor en les subhastes per internet. Per això, van oferir-se a desplaçar-se a casa seva a recollir els llibres i van assegurar-li que ells només es quedaven un 5% del valor de la venda del material. La mateixa tarda van recollir-li els llibres i la víctima va pagar-los 99 euros en concepte de transport.

L’endemà li van dir que el comprador oferia un total de 60.000 euros i que ella s'havia de fer càrrec de les despeses notarials, que sumaven 1.500 euros. Suposadament, la víctima hauria de rebre el xec, que no va arribar mai.