JxCat aspira a presentar llista a tots els municipis de Catalunya a les eleccions municipals del 2023 de forma «clara i nítida» i descarta coalicions. El seu secretari general, Jordi Sànchez ,diu que volen ser «la primera formació» i que, per aconseguir-ho, construiran un projecte «fort i potent» obert a «molta gent que encara no han fet el pas a Junts però que sabem que el faran», afirma. De fet, s’ha mostrat «convençut» que aconseguiran sumar la «bona gent» que creu «amb la governança, amb els municipis i el país». «Buscarem els millors mecanismes perquè les municipals del 2023 siguin una nova victòria per a l’independentisme, liderada per Junts».