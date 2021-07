El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va defensar ahir la legalitat i «solidesa jurídica» de l’aval de l’Institut Català de Finances (ICF) per fer front a les fiances imposades pel Tribunal de Comptes a la trentena d’exalts càrrecs per l’acció exterior entre el 2011 i el 2017. En aquest sentit, va dir que el Govern no contempla «cap opció» que no sigui la seva acceptació per part de l’organisme i també del Consell de Garanties Estatutàries, que ha d’emetre el seu dictamen al respecte la setmana vinent (a petició de PSC, Cs i PPC). Sobre la dimissió de tres membres de la direcció de l’IICF abans de la votació sobre la concessió de l’aval de 5,4 MEUR, Aragonès els va agrair els anys de «compromís» amb l’organisme públic.

En una visita a Terrassa, el president de la Generalitat va defensar l’aval de l’ICF. «Són plenament legals, d’acord amb un decret llei del qual tothom reconeix la seva solidesa jurídica», va assegurar. El president entén així que no hi ha motius per què l’organisme pugui rebutjar aquest «mecanisme», ni tampoc per a un pronunciament contrari per part del Consell de Garanties Estatutàries, que te fins el 29 de juliol per emetre un dictamen sobre la qüestió tal com li han sol·licitat tres grups parlamentaris. El Parlament, al seu torn, votarà aquesta mateixa setmana el decret del Govern que preveu la creació dels fons que ha d’avalar l’ICF.

Preguntat pel fet que tres membres de la direcció de l’Institut Català de Finances dimitissin aquesta setmana just abans de la renyida votació sobre la concessió de l’aval, el president es va limitar a «agrair a tothom la tasca que s’està duent a terme a qualsevol dels organismes públics». I en l’agraïment, hi va voler incloure també «les persones del consell d’administració de l’ICF que han fet una tasca molt important els darrers anys. Només puc tenir paraules d’agraïment pel seu compromís». La dimissió dels tres membres de l’IFC ha estat aquesta setmana motiu de polèmica en el si del Govern català deixant novament al descobert les diferències entre Junts i ERC.

Un cop més, Aragonès va defensar que des de la Generalitat es doni «la protecció que jurídicament pertoca a persones que han actuat en l’exercici del seu càrrec i d’acord amb la llei». «El Govern de Catalunya protegeix els seus servidors públics ara i en el passat», va insistir, abans de qualificar de «persecució política» i «inquisició econòmica» la reclamació d’un tribunal que considera «instrumentalitzat per la dreta nacionalista espanyola». «Ni el mateix TC va qüestionar els fets quan ho va examinar en el passat; la persecució del Tribunal de Comptes és perquè som independentistes», va etzibar.

Illa demana «transparència»

Per la seva banda, el líder del PSC i cap de l’oposició, Salvador Illa, demana al Govern explicacions per la dimissió dels tres membres de la direcció de l’ICF i exigeix «transparència». Considera que s’han de respectar les decisions personals que han portat als tres dimissionaris a deixar el càrrec abans de la votació sobre l’aval, però lamenta que no s’hagi donat a conèixer abans. En aquest sentit, va lamentar que s’hagi conegut a través dels mitjans i exigeix «transparència».

D’altra banda, reitera la necessitat que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, assisteixi a la conferència de presidents de les comunitats autònomes de divendres vinent. Illa va fer aquestes declaracions ahir, durant una visita a Súria (Bages) on es va reunit amb diversos polítics locals.

La petició al Govern la va fer l’endemà de conèixer-se a través dels mitjans la dimissió dels tres membres de la direcció de l’Institut Català de Finances (ICF). Una decisió que van prendre abans de la votació sobre la concessió de l’aval de 5,4 MEUR per fer front a les fiances imposades pel Tribunal de Comptes a la trentena d’exalts càrrecs de la Generalitat per l’acció exterior entre el 2011 i el 2017. Segons el cap l’oposició, Salvador Illa, s’ha de respectar l’estat de dret i les decisions personals però creu que el Govern de la Generalitat ha de donar explicacions «del que ha passat i per quines raons s’han pres aquestes decisions».

Durant la seva intervenció, també Salvador Illa també va reiterar la petició al president de la Generalitat, Pere Aragonès, perquè assisteixi a la conferència de presidents de les comunitats autònomes de divendres vinent per «parlar i dialogar» amb el govern espanyol sobre temes d’interès com ara la pandèmia i els fons europeus. Així mateix, també va subratllar la importància de la celebració de la comissió bilateral entre la Generalitat i el govern espanyol a principis d’agost.

D’altra banda, el líder dels socialistes catalans va voler fer un reconeixement a la feina dels Bombers i a la resta de cossos que treballen en l’incendi de Torroella de Montgrí. I va fer una crida a la responsabilitat ciutadana perquè siguin prudents davant les altes temperatures d’aquest cap de setmana i també amb la pandèmia. «La vacunació està anant bé però extremem la precaució», va afegir l’exministre de Sanitat del Govern espanyol. Per últim, Illa va posar en valor la feina que s’està fent des del món municipal a les localitats que va visitar.