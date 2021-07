La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, la d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, i el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, han renunciat a la seva acta de diputats d’ERC al Parlament per centrar-se en les seves tasques a cadascuna de les conselleries. Segons va informar ahir ERC, les seves renúncies es van registrar formalment divendres. Per substituir-los, s’incorporaran al grup parlamentari d’ERC Eugeni Villalbí, Ángeles Llive i el banyolí Jaume Butinyà, que anava a les llistes per Girona i entra en el lloc de Jordà.

El grup republicà ja ha iniciat els tràmits davant de la Junta Electoral per notificar les credencials dels tres nous diputats i preveu que es puguin incorporar ja al ple extraordinari previst per a la setmana que ve.

Jaume Butinyà (Banyoles, 1970), llicenciat en Geografia per la Universitat de Girona i bomber de la Generalitat des del 1995, va ser cap de llista per ERC a Banyoles en les darreres eleccions municipals. Del 1999 al 2007 va ser regidor de l’Ajuntament de Banyoles, del 2003 al 2007 va ser conseller comarcal al Consell Comarcal del Pla de l’Estany, i el 2007 va ser diputat a la Diputació de Girona. A les passades eleccions catalanes del 14 de febrer, Butinyà anava de número 8 a la llista dels republicans per Girona, que encapçalava Teresa Jordà, qui finalment ha acabat ocupant la Conselleria d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

De la seva banda, Eugeni Villalbí (La Sénia, 1978) va estar al capdavant de la secretaria general de Joventut de la Generalitat entre el 2006 i el 2011. Ocupava la posició número 21 a la llista d’ERC per Barcelona. Ángeles Llive (Quito, Equador, 1974), que ocupava el lloc 22, és la cinquena tinenta d’alcaldia de Caldes de Montbui, on està al capdavant de les regidories d’Igualtat, Feminismes i Polítiques LGTBI+, Nova Ciutadania, Salut, Participació Ciutadana i Voluntariat, i Cooperació i Solidaritat.