La presidenta del grup parlamentari de la CUP-NCG, Dolors Sabater, va avisar ahir ERC que caldrà revisar «més aviat que tard» els 2 anys de marge que van pactar per a la taula de diàleg. «És evident que no esperarem als 2 anys, ja vam quedar que ho aniríem revisant i avaluant, que en aquests 2 anys s’aniria veient com avança la taula, i caldrà un replantejament més aviat que tard», va dir ahir en una entrevista a Catalunya Ràdio. Sabater creu que aquesta taula «només ha de servir per parlar d’autodeterminació i d’aministia» i que, davant de la negativa del govern espanyol, caldrà «gestos clars» per part de Govern per reactivar l’estratègia independentista per preparar-se per a una «via unilateral» que preveu «segur».

Acció en paral·lel

Dolors Sabater va recordar que van acceptar la taula de diàleg perquè Esquerra creu que «tindrà recorregut», però que això no vol dir estar de «braços plegats» durant els 2 anys de marge que es va establir en l’acord entre els republicans i la CUP. Per això, la diputada de la CUP ha exigit al Govern una «reactivació» de l’estratègia independentista per preparar-se per «exercir l’autodeterminació». Sabater creu que s’han de fer les dues coses en paral·lel.