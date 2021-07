El foc que crema a les comarques de la Conca de Barberà i d’Anoia seguia ahir sense control i, al tancament d’aquesta edició, amenaçava el municipi de Sant Martí de Tous. Els Bombers de la Generalitat havien ordenat ahir el confinament d’aquesta població i també de la veïna Santa Maria de Miralles. A més, 110 persones residents en 53 masies van ser desallotjades de les seves cases en les últimes hores. A aquestes s’hi han d’afegir dos grups de colònies. El primer es trobava d’acampada i el segon, integrat per 26 menors, en una casa rural. El foc havia cremat 1.300 hectàrees en 24 hores, però alerten que té potencial per cremar-ne quatre vegades més.

Malgrat els esforços dels equips d’extinció, les flames continuaven sense control gràcies a una massa forestal seca, espessa i en mal estat. Possiblement la mà de l’home està darrere d’aquest incendi, com ho va estar en els recents de Martorell −200 hectàrees− o del cap de Creus −415 hectàrees. El foc es va iniciar al costat d’una carretera de Santa Coloma de Queralt i, després d’hores de recerca dels Agents Rurals sobre el terreny, dues hipòtesis cobren força: espurnes provocades accidentalment per un vehicle de motor o una burilla llançada per la finestreta per un conductor. Però amb independència de qui va prendre la metxa, l’abandó dels boscos i l’efecte del canvi climàtic es van encarregar de carbonitzar la serra de Queralt: gairebé mil de les hectàrees calcinades són de pi i alzina. El corró de foc ha deixat el llom d’aquestes muntanyes tintades de negre.

Protecció Civil va activar ahir la fase d’emergència del Pla Infocat i els Bombers de la Generalitat, l’M2, que implica la incorporació forçosa de tants funcionaris com reclami el cos. La simultaneïtat d’incendis forestals a Catalunya ha desencadenat un context molt complicat. El foc més preocupant, i ja el més greu de 2021, ha estat el que ha començat a Santa Coloma de Queralt perquè, a més de l’àrea ja devorada, amenaça una superfície total de més de 5.000.

L’última vegada que es va activar la fase d’emergència del Pla Infocat va ser amb motiu del foc de la Torre de l’Espanyol o de la Ribera d’Ebre, que va calcinar 5.000 hectàrees el juny de 2019.