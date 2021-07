L’epidemiòleg Oriol Mitjà aposta en una entrevista a El Nacional per restringir l’entrada de persones no vacunades a «llocs de risc» com la restauració o l’oci nocturn. «El no vacunat té quatre vegades més possibilitats de ser contagiós», assegura, motiu pel qual creu que, si s’ha de començar a obrir l’economia de discoteques i restaurants, ha de ser per als vacunats «i els que donen negatiu en un test d’antígens». Mitjà també creu que l’interior de bars i restaurants haurien d’estar tancats, mentre que la cultura i els gimnasos «s’han demostrat que són més segurs». Els àmbits més perillosos, segons ell, són les «festivitats, discoteques i restauració».